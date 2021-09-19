Фото и видео выборов в Новосибирске 19 сентября 2021 года: на избирательные участки пришли 103-летняя долгожительница и молодожены

Проголосовать пришли мэр Новосибирска, молодожены и сибирская долгожительница. Фото: предоставлено избирательной комиссией Новосибирской области/ мэрией Новосибирска.
Избирательные участки в области завершили свою работу, а мы собрали лучшие фото и видео выборов в Новосибирске 19 сентября 2021 года и рассказываем, как они прошли.
Полиция обеспечивала порядок на выборах.
Фото: Александр КАРПОВ
Итак, за полтора часа до закрытия участков явка избирателей составила 34,46%: проголосовали 744953 сибиряков. Больше избирателей в области пришло на избирательные участки в Сузунском районе, а непосредственно в Новосибирске – в Центральном. Пандемия внесла свои коррективы: на всех участках голосующим выдавали маски и ручки.
Приметы пандемии: всем голосующим выдавали ручки и маски.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Самым пожилым участником голосования стала 103-летняя долгожительница из Искитима - Елизавета Ефимовна Волкова.
103-летняя долгожительница из Искитима - Елизавета Ефимовна Волкова. Фото: предоставлено избирательной комиссией Новосибирской области.
А самыми необычными голосующими за все время выборов были молодожены. Одна пара в пришла на избирательный участок №1438 в Дзержинском районе.
Молодожены пришли на участок. Фото: предоставлено избирательной комиссией Новосибирской области.
Вторые молодожены в традиционном русском наряде - на избирательном участке №1700 в Кировском районе.
А эта пара удивила своими костюмами. Фото: предоставлено избирательной комиссией Новосибирской области.
Проголосовали на выборах и первые лица города: губернатор Андрей Травников – на избирательном участке в НИИТО, мэр Анатолий Локоть – в педагогическом колледже.
Анатолий Локоть голосовал в педагогическом колледже. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.
Не обошлось во время выборов и без курьезов: в школе №69 Ленинского района На плакате вместо российского флага оказался флаг бельгийского муниципалитета Ланден.
Российский флаг из-за неполадок с принтером стал бельгийским. Фото: читатель КП-Новосибирск.
Оказалось, что из-за проблем с принтером синяя полоса на флаге пропечаталась как черная. Но снимать плакат не стали, чтобы избиратели не плутали.
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