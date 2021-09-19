«В школе дразнили сутулой»: сибирячка, которую в классе травили из-за редкой болезни, стала моделью

В школе девочку задирали из-за сутулости, но в 16 лет она поехала моделью в Европу. Фото: предоставлены Анастасией Никитиной

Сибирячка Анастасия Никитина с детства была сутулой из-за редкой болезни позвоночника. В школе ее доводили нападками, называли горбатой, и девочка стеснялась даже смотреть в зеркало, а из-за деформации в груди ей было трудно дышать… Но после тяжелой операции Настя стала моделью и доказала всем, что она красива. Об этом она рассказала в откровенном интервью корреспондентам КП-Новосибирск.

«ОДНОКЛАССНИКИ ДОВОДИЛИ МЕНЯ»

Анастасия Никитина до 7 лет была совершенно обычной девочкой, но потом у нее начались проблемы с позвоночником. Родители заметили, что ребенок сильно сутулится, выгибает спину и жалуется на боли. Папа с мамой забили тревогу и обратились к врачам. Надеялись, что у девочки обычный сколиоз и поможет бассейн, ЛФК, танцы. Но детский травматолог-ортопед поставил неутешительный диагноз «болезнь Шейермана-Мау» и «прогрессирующий кифоз». Это означало, что из-за тяжелого заболевания с годами позвоночник будет искривляться, ребенку будет трудно дышать и двигаться.

— Сколиоз и кифоз спутать невозможно: сколиоз — это искривление позвоночника, а кифоз — его деформация, когда фактически вырастает горб, деформируется грудной отдел позвоночника. Я носила корсет, плавала, ходила на ЛФК в школе, но мне ничего не помогало, — рассказала Анастасия Никитина.

Родители вовремя заметили кифоз у дочки, в 12 лет ей пришлось сделать сложную операцию. Фото: предоставлены Анастасией Никитиной

К 10 годам болезнь достигла пика, и горб стал еще заметнее. Девочка стеснялась своей сутулости, чем пользовались некоторые дети. Они обидно дразнили пятиклассницу, доводили Настю.

— Я всегда была взрослее сверстников и общалась с учителями в школе и с родителями. И в моей жизни были книги, очень много книг. Друзей у меня было немного, а потом оказалось, что это вовсе не друзья. Меня всегда поддерживали родители, они были рядом и не давали пасть духом. Особенно мама: она заступалась за меня, учила давать сдачи. Папа тоже учил уметь постоять за себя, — продолжает Анастасия.

Операция сделала девочку взрослее сверстников и в 16 лет она уже зарабатывала как модель. Фото: предоставлены Анастасией Никитиной

РЕЗКО ПОВЗРОСЛЕЛА

Врачи НИИТО имени Я. Л. Цивьяна рекомендовали сделать операцию, чтобы победить болезнь, — другого выхода не было. В 12 лет Насте сначала удалили межпозвоночные диски в грудном отделе, затем вживили титановую конструкцию и стали исправлять кифоз. Настя вспоминает, что сама процедура не пугала, а вот реабилитация была тяжелой.

— Пока подружки плели косички и дразнили мальчишек, я лежала на операционном столе и меня резали. Это закалило меня, сделало сильнее, — уверена Анастасия. — Нельзя сказать, что я заново родилась, но резко повзрослела. Подобный опыт учит по-другому смотреть на жизнь.

После операции Настя сильно похудела и окончательно перестала комплексовать из-за своей внешности. Наоборот, старшеклассница поняла, что в свои 16 лет выглядит как модель.

— Работа моделью не была моей самой заветной мечтой. Но я понимала, что подхожу по параметрам: миловидная внешность, высокий рост и худоба. Мне было интересно попробовать себя и понять, что из этого выйдет. И у меня получилось, — говорит Анастасия Никитина. — Я не стала супермоделью. Но несколько раз слетала поработать по контракту в Европу, мне это просто нравилось.

Анастасия оставила карьеру модели ради вуза и собственного бизнеса. Фото: предоставлено Анастасией Никитиной

Потом Анастасия поступила в вуз и решила открыть собственный бизнес — и у нее все получилось.

— Мой совет тем, кто сталкивается с кифозом, сколиозом или любым другим генетическим заболеванием, которое влияет на внешность: не надо на этом зацикливаться. Решайте проблему, но не становитесь жертвами обстоятельств, — добавила Анастасия Никитина.

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