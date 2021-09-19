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Общество19 сентября 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 19 сентября 2021 года: сибиряк убил бывшую жену и дочку, педофилом оказался монтажник

Рассказываем последние новости Новосибирска на 19 сентября 2021 года
Надежда РЫЖКИНА
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Сообщаем главные новости за последний день.

Сообщаем главные новости за последний день.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

СИБИРЯК ЗАРЕЗАЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ И ДОЧЬ

В селе Тебисское Чановского района 57-летний мужчина расправился со своей 47-летней женой и 8-летней дочкой. Поводом для убийства стала ревность - так считают местные жители. В деле разбирается полиция и Следственный комитет.

ПЕДОФИЛ ОКАЗАЛСЯ МОНТАЖНИКОМ

Мужчина, пристававший к двум школьникам из Искитима, оказался монтажником. Как оказалось, у него раньше тоже были проблемы с законом: его судили кражу.

СКАНДАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

Новосибирских активистов шокировала выставка «48 часов», которая открылась в Центральном парке. Демонстрировали зрителям мрачные картины с черепами и надписями «Убей», но вход был открыт и для детей.

ВТОРОЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября завершился второй день выборов депутатов в Госдуму. Предварительная явка на выборы составила почти 20%.

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