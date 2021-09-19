Последние новости Новосибирска на 19 сентября 2021 года: сибиряк убил бывшую жену и дочку, педофилом оказался монтажник

Сообщаем главные новости за последний день.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.
СИБИРЯК ЗАРЕЗАЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ И ДОЧЬ
В селе Тебисское Чановского района 57-летний мужчина расправился со своей 47-летней женой и 8-летней дочкой. Поводом для убийства стала ревность - так считают местные жители. В деле разбирается полиция и Следственный комитет.
ПЕДОФИЛ ОКАЗАЛСЯ МОНТАЖНИКОМ
Мужчина, пристававший к двум школьникам из Искитима, оказался монтажником. Как оказалось, у него раньше тоже были проблемы с законом: его судили кражу.
СКАНДАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
Новосибирских активистов шокировала выставка «48 часов», которая открылась в Центральном парке. Демонстрировали зрителям мрачные картины с черепами и надписями «Убей», но вход был открыт и для детей.
ВТОРОЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
18 сентября завершился второй день выборов депутатов в Госдуму. Предварительная явка на выборы составила почти 20%.
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