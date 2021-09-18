Под Новосибирском семиклассница сбежала вместе с парнем из коррекционной школы

Девочка сбежала вместе с парнем десятикласником. Фото: Андрей КОПАЛОВ / соцсети.

ЧП произошло в Черепановском районе: ученики одной из коррекционных школ-интернатов — 15-летний десятиклассник Николай* и 14-летняя семиклассница Вера* — сбежали. Разволновавшиеся родители нигде не могли их найти и обратились в полицию.

Переживали за Веру и Николая не только их родители, но и учителя.

— Наши ученики ушли из дома уже после того, как закончились уроки, в пять вечера. Уж не знаю, по какой причине они это сделали, — рассказала КП-Новосибирск директор школы. — Мы очень волновались за них, дети еще совсем юные. Встречаются они или нет — я не в курсе.

Известно, что подростки живут достаточно далеко друг от друга и сбегают из дома уже не в первый раз, хотя раньше их не разыскивали правоохранительные органы. Вот и сейчас оба долго не выходили на связь — не оказалось с собой телефонов. Больше всего взрослые переживали за то, что подростки могли попастьтв беду: ведь рядом — железнодорожный переезд, а на улице было уже темно. К счастью, все обошлось.

— Мамы их искали до самого вечера, и только ночью пошли в полицию.Веру и Колю нашли через несколько часов, недалеко от дома, они вместе были на площадке, оба живы-здоровы. Сейчас они оба дома, — рассказала директор интерната.

*Имена героев публикации изменены.

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