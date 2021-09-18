Криминальные новости Новосибирска за неделю: скульптора нашли мертвым в отеле «Марриотт», полицейского подозревают в убийстве подростка

Сообщаем главные криминальные новости за эту неделю. Фото: Андрей КОПАЛОВ / соцсети.
Криминальные новости Новосибирска за неделю: мы собрали самые громкие случаи, произошедшие в Новосибирской области с 13 по 20 сентября, в нашей подборке
СМЕРТЬ СКУЛЬПТОРА В ОТЕЛЕ «МАРРИОТТ»
13 сентября в номере отеля «Марриотт» обнаружили тело 33-летнего новосибирского скульптора Игоря Самарина с перерезанным горлом. По словам сестры, на связь с родственниками мужчина не выходил с 9 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ ПОДРОСТКА
В деле об убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирском пляже «Бумеранг» появился подозреваемый: к гибели школьника мог быть причастен сотрудник отдела полиции одного из районов Новосибирска. Напомним, школьник погиб в июне 2018 года, когда приехал на пляж с другом и его семьей.
МУЗЫКАНТ СОЗНАЛСЯ В УБИЙСТВЕ ДРУГА ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ
В Калининском районном суде рассматривают дело об убийстве шестилетней давности. 26-летний новосибирец сознался в том, что вместе со знакомыми до смерти забил своего друга.
МУЖЧИНА ИЗБИЛ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ДЕВУШКУ БЕЗ МАСКИ
15 сентября в торговом центре «Эдем» молодой отец оскорбил и избил женщину, которая стояла рядом с ним в лифте без маски. За сибирячку вступился ее муж: он подрался с обидчиком супруги. Женщина попала в больницу с сильными ушибами.
ПОЙМАЛИ ПЕДОФИЛА, РАЗВРАЩАВШЕГО МАЛЬЧИКОВ
В Искитиме поймали педофила, который приставал к двум мальчикам. К счастью, дети вырвались и убежали в соседний магазин. Расследование дела взято на контроль прокуратурой Новосибирской области.
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