Криминальные новости Новосибирска за неделю: скульптора нашли мертвым в отеле «Марриотт», полицейского подозревают в убийстве подростка

Сообщаем главные криминальные новости за эту неделю. Фото: Андрей КОПАЛОВ / соцсети.

Криминальные новости Новосибирска за неделю: мы собрали самые громкие случаи, произошедшие в Новосибирской области с 13 по 20 сентября, в нашей подборке

СМЕРТЬ СКУЛЬПТОРА В ОТЕЛЕ «МАРРИОТТ»

13 сентября в номере отеля «Марриотт» обнаружили тело 33-летнего новосибирского скульптора Игоря Самарина с перерезанным горлом. По словам сестры, на связь с родственниками мужчина не выходил с 9 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ ПОДРОСТКА

В деле об убийстве 16-летнего подростка из Новокузнецка на новосибирском пляже «Бумеранг» появился подозреваемый: к гибели школьника мог быть причастен сотрудник отдела полиции одного из районов Новосибирска. Напомним, школьник погиб в июне 2018 года, когда приехал на пляж с другом и его семьей.

МУЗЫКАНТ СОЗНАЛСЯ В УБИЙСТВЕ ДРУГА ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ

В Калининском районном суде рассматривают дело об убийстве шестилетней давности. 26-летний новосибирец сознался в том, что вместе со знакомыми до смерти забил своего друга.

МУЖЧИНА ИЗБИЛ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ДЕВУШКУ БЕЗ МАСКИ

15 сентября в торговом центре «Эдем» молодой отец оскорбил и избил женщину, которая стояла рядом с ним в лифте без маски. За сибирячку вступился ее муж: он подрался с обидчиком супруги. Женщина попала в больницу с сильными ушибами.

ПОЙМАЛИ ПЕДОФИЛА, РАЗВРАЩАВШЕГО МАЛЬЧИКОВ

В Искитиме поймали педофила, который приставал к двум мальчикам. К счастью, дети вырвались и убежали в соседний магазин. Расследование дела взято на контроль прокуратурой Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.