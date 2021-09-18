Последние новости Новосибирска на 18 сентября 2021 года: пенсионерка умерла на избирательном участке, десятиклассница засудила школу

В Новосибирске прошел первый день голосования. Фото: Алексей БУЛАТОВ / Юлия ПЫХАЛОВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 сентября 2021 года: публикуем подборку материалов о главных событиях в регионе..

ОТКРЫЛИСЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

17 сентября прошел первый день выборов. В этом году избирателям Новосибирской области предстоит решить, кто будет защищать интересы региона в Государственной Думе. На некоторых участках в начале голосования выстроились очереди.

ПЕНСИОНЕРКА УМЕРЛА НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Трагедия случилась в школе на улице Зорге. 71-летней женщине стало плохо, а спустя считанные секунды у нее внезапно остановилось сердце. К сожалению, врачам не удалось ее спасти.

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ЗАСУДИЛА ШКОЛУ ЗА ТРАВЛЮ

Юная сибирячка отсудила у школы 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда Поводом стала травля и драка, которая произошла 4 года назад. Тогда руководство школы переложило вину на отца девочки, якобы он избил ее. Ей пришлось самой выучить закон и доказывать в суде, что отец не виновен.

СИБИРСКОГО «КЕНА» ЗАБРОСАЛИ КАМНЯМИ

Школьники затравили парня-сироту Данилу из Маслянино, любящего экстравагантные наряды. Когда он проходил мимо школы, они заметили его и закидали камнями. Но, что интересно, «сельский Кен» пожалел детей и не стал заявлять на них в полицию.

ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ПОДАЧИ ОТОПЛЕНИЯ

В СГК сообщили, когда включат отопление в многоквартирных домах Новосибирска. Напомним, в нескольких высотках тепло уже дали по заявамк жильцов.

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