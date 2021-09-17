Андрей Травников: Работа Центра общественного наблюдения обеспечивает открытость и прозрачность хода голосования

Галина Гриднева и Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Почти 2 тысячи избирательных участков работают с 8 часов утра. Начали работу и Центр общественного наблюдения за ходом голосования и штаб видеонаблюдения, расположенные в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова. Работу центра в первый день голосования проконтролировал губернатор Андрей Травников.

На видеопанели из восьми мониторов - трансляция с избирательных участков, на которых установлены видеокамеры. В зале из 45 специально оборудованных мест наблюдатели, прошедшие обучение, следят за выборами в режиме онлайн и смотрят ранее сохраненные записи. Кроме того, в штабе видеонаблюдения организована работа кол-центра, обеспечивающего связь с наблюдателями и мониторинговой группой юристов.

- Во-первых, организовано больше рабочих мест для наблюдателей, а значит, появилась возможность более оперативно реагировать на любые инциденты и вопросы, которые возникают. Во-вторых, увеличилось количество избирательных участков, которые оборудованы постоянным видеонаблюдением, - более 80 процентов, вплоть до самых отдаленных районов. В-третьих, рядом находятся общественные наблюдатели, представители партий, которые участвуют в избирательном процессе. Открытость полная. Любой из представителей может прийти и наблюдать за теми участками, которые ему важны в первую очередь: рабочее место подготовлено. Такая организация, конечно же, способствует открытости и прозрачности, - подчеркнул губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Избирательная комиссия Новосибирской области выступает за абсолютную открытость и прозрачность всех избирательных процедур, которые будут проходить на избирательных участках в дни голосования. Видеонаблюдение, демонстрирующее действие здесь и сейчас, помогает убедиться в легитимности и прозрачности избирательной кампании: общественное наблюдение играет важную роль, независимый наблюдатель оценивает события, которые могут происходить на избирательном участке, дает им соответствующую правовую оценку.

Как подчеркнула председатель Общественной палаты Галина Гриднева, наблюдатели прошли обучение и будут работать по единым стандартам:

- Мы пригласили сюда и наблюдателей от политических партий, и кандидатов, которые проходили обучение вместе с нашими, от Общественной палаты. Они все работают по единым стандартам и, я надеюсь, как партнеры, для того чтобы каждому избирателю было все понятно, прозрачно и доступно.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В этом году число наблюдателей увеличено в 3 раза - это повысит эффективность работы. 67 человек будут работать в две смены. Также будет организовано ночное дежурство, в ходе которого наблюдатели будут следить за возможным движением вокруг сейф-пакетов.

В дни голосования 17, 18 и 19 сентября в работе штаба примут участие член СПЧ при Президенте России Ирина Киркора, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, члены и эксперты Общественной палаты региона, общественные наблюдатели Общественной палаты Новосибирской области и политических партий, представители политических партий, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в Новосибирской области.

Центр общественного наблюдения работает круглосуточно все три дня голосования. Видеонаблюдение ведется при соблюдении всех мер эпидбезопасности.