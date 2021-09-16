Последние новости Новосибирска на 16 сентября 2021 года: мужчина избил девушку без маски, в школьном туалете заперли курящих учеников

Главные новости Новосибирска на 16 сентября. Фото: предоставлены героями публикации.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 сентября 2021 года: публикуем подборку самых важных событий в регионе.
МУЖЧИНА ИЗБИЛ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ДЕВУШКУ БЕЗ МАСКИ
В торговом центре «Эдем» случилась потасовка в лифте: молодой отец оскорбил и избил женщину, которая стояла без маски. За сибирячку вступился ее муж: он подрался с обидчиком супруги. Женщина попала в больницу с сильными ушибами и подала на буйного мужчину заявление в полицию.
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ ЗАПЕРЛА УЧЕНИКОВ В ТУАЛЕТЕ
Виной всему стали сигареты: директор одного из новосибирских лицеев, обнаружив в туалете курящих девятиклассников, заперла их там и вызвала полицию. РОдители подростков пожаловались детскому омбудсмену Надежде Болтенко.
ТРЕТЬЯ ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА
За рубежом пациентам начали ставить третий компонент вакцины. Зачем он нужен и как спасает от заражения, рассказали новосибирские вирусологи.
В НОВОСИБИРСКЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ
Новые автобусные остановки планируют установить к Молодежному чемпионату мира по хоккею. До 2023 года планируют сформировать транспортно-пересадочный узел в районе новой станции метро «Спортивная».
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