Последние новости Новосибирска на 16 сентября 2021 года: мужчина избил девушку без маски, в школьном туалете заперли курящих учеников

Главные новости Новосибирска на 16 сентября. Фото: предоставлены героями публикации.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 сентября 2021 года: публикуем подборку самых важных событий в регионе.

МУЖЧИНА ИЗБИЛ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ДЕВУШКУ БЕЗ МАСКИ

В торговом центре «Эдем» случилась потасовка в лифте: молодой отец оскорбил и избил женщину, которая стояла без маски. За сибирячку вступился ее муж: он подрался с обидчиком супруги. Женщина попала в больницу с сильными ушибами и подала на буйного мужчину заявление в полицию.

ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ ЗАПЕРЛА УЧЕНИКОВ В ТУАЛЕТЕ

Виной всему стали сигареты: директор одного из новосибирских лицеев, обнаружив в туалете курящих девятиклассников, заперла их там и вызвала полицию. РОдители подростков пожаловались детскому омбудсмену Надежде Болтенко.

ТРЕТЬЯ ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА

За рубежом пациентам начали ставить третий компонент вакцины. Зачем он нужен и как спасает от заражения, рассказали новосибирские вирусологи.

В НОВОСИБИРСКЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОСТАНОВКИ

Новые автобусные остановки планируют установить к Молодежному чемпионату мира по хоккею. До 2023 года планируют сформировать транспортно-пересадочный узел в районе новой станции метро «Спортивная».

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