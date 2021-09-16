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Общество16 сентября 2021 3:00

Повестка дня десятой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

22 сентября 2021 года, 10.00, большой зал мэрии города Новосибирска
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Десятая сессия Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва пройдет 22 сентября.

Десятая сессия Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва пройдет 22 сентября.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

1. О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города Новосибирска

2. О внесении изменений в пункт 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2020 № 971 «О внесе-нии изменений в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и пуб-личных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенный реше-нием Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640» (второе чтение)

3. Об инициативных проектах в городе Новосибирске (второе чтение)

4. О внесении изменений в Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске, принятые решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 539 (первое чтение)

5. О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исклю-чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень иму-щества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 244 (первое чтение)

7. О внесении изменений в подпункт 4.7.2 Порядка управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (первое чтение)

8. О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, опре-деленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Но-восибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 (первое чте-ние)

10. О внесении изменений в Положение об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвер-жденное решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 (первое чтение)

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 86 «Об организации доступа к информации о деятельности Совета депутатов города Новосибирска» (первое чтение)

12. О внесении изменения в подпункт 1.2 решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2020 № 7 «О структуре Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва»

13. О заместителе председателя Совета депутатов города Новосибирска

14. О внесении изменения в пункт 1 решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 № 50 «О депута-тах Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»

15. Об изменении состава постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2020 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»

16. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

17. О внесении изменения в пункт 3.1.13 Положения о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 № 28

18. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2021 год, утвержденный реше-нием Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 91

19. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев

БИЗНЕС-ПРЕССНовости Совета депутатов города Новосибирска