Сибиряк пять месяцев не может узнать, из-за чего сгорел его дом и погиб шурин

От дома почти ничего не осталось. Фото: предоставлено Сергеем Ябельцевым

В редакцию КП-Новосибирск обратился 53-летний Сергей Ябельцев. Мужчина пожаловался на бездействие следователей в городе Чулыме Новосибирской области. Этой весной у сибиряка сгорел дом. Однако причину пожара так никто и не назвал. Сергею нужны документально оформленные причины, чтобы понять, как действовать дальше, на кого подавать в суд, но дело тянется…

СТРОИЛ ДЛЯ СЫНА

Пожар в доме Сергея Ябельцева случился 2 апреля. Мужчина и его супруга были на работе, когда им позвонили и сообщили о ЧП.

— Я этот дом построил 5 лет назад для своего младшего сына. Думал, как раз он закончит учиться и переедет сюда. Пока же в доме жили сами, еще у нас гостил шурин, — рассказал КП-Новосибирск Сергей, пострадавший. — Пока мы приехали, пожар уже потушили. А из дома вынесли погибшего шурина — он задохнулся угарным газом.

В итоге семья Ябельцевых осталась без дома. На месте работали следователи, скорая помощь и сотрудники МЧС.

— В результате пожара огнем была повреждена веранда дома. В доме огнем повреждены стены, домашние вещи в коридоре, кладовой и ванной. Дом закопчен по всей площади, — сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По словам самого Сергея, имущества пострадало больше чем на 400 тысяч рублей.

— У нас сгорело все. Мы сейчас живем у старшего сына, но так ведь не годится. Надо понять, что делать дальше, где брать деньги на новую стройку или ремонт, кого винить в случившемся… Я дом строил сам, за каждый гвоздь ручаюсь. Проводку новую сделал, все подвел аккуратно, — утверждает сибиряк.

«ТАКИХ, КАК ВЫ, МНОГО»

С момента пожара прошло больше полугода, а подвижек по делу нет.

— Мне до сих пор так и не сказали, из-за чего произошел пожар, не показали никаких документов. У меня есть предположение, что произошло, но это всего лишь мои домыслы, — говорит мужчина. — В последнее время у нас прыгало напряжение. Если проводка загорелась из-за этого, то придется судиться с электриками. А если поджог? Тут уже должен быть другой сценарий действий.

Сергей пытается добиться информации по своему делу. Однако оно не движется с мертвой точки.

— Мне сказали, что я получу документ о причине пожара только в следующем году. Говорят, мол, таких, как я, много. Ну а мне что делать? Кому жаловаться и к кому обращаться? Они же там вообще не чешутся! А нам вообще-то надо решать самый важный вопрос для каждого человека: где жить! И шурина жалко, а так получается, мы даже не знаем, из-за чего он погиб. Неужели нельзя по-человечески подойти к работе?! — возмущается мужчина.

Сергей уже обращался за помощью в местную администрацию, чтобы чиновники как-то вмешались в ситуацию. Но пока ответа нет...

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запросы следователям и чиновникам, и ответ мы обязательно опубликуем.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Жалуйтесь в прокуратуру!

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову, чтобы он подсказал, как действовать в данной ситуации.

— Мужчине необходимо обратиться с жалобой на бездействие следователя в прокуратуру того района, где расследуется уголовное дело, и письменно изложить, какие конкретно документы не выдает следователь (не предоставляет возможности ознакомиться). Жалобу можно подать в том числе онлайн на сайте прокуратуры Новосибирской области, — прокомментировал Михаил Спиридонов.

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