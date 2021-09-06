Онлайн-конференция «AliExpress Россия» пройдет 8 сентября

Фото: AliExpress Россия.

Зрители конференции узнают, что думают лидеры мировых гигантов e-commerce Alibaba Group и Lazada о перспективах и особенностях российского рынка, что предпринимают такие топовые российские компании, как AliExpress, Ozon, X5 Retail Group, Lamoda, «СберМегаМаркет», «Магнит», «Почта России», как рассчитывают закончить год представители малого бизнеса и что планируют менять в будущем, как работают с маркетплейсом российские продавцы - от крупных производителей до импортеров, представители России и Китая, как развивается «AliExpress Россия», кем себя видит и что может предложить продавцам, покупателям и партнерам, какие новации есть в логистике маркетплейса и какую роль в этом играет «Почта России», что творится на рынке трансграничной торговли и, главное, почему это происходит.

Фото: AliExpress Россия.

Конференция не будет похожа на типичное отраслевое или корпоративное событие.

• В течение месяца пользователи, продавцы и партнеры отправляли свои видеовопросы руководству AliExpress - ответы на некоторые из них прозвучат в эфире 8 сентября.

• Впервые топ-менеджеры «AliExpress Россия» проведут открытую дискуссию о рынке и месте компании в нем с ведущими российскими аналитиками из J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Sova Capital и ИК «Ренессанс Капитал».

• AliExpress покажет самых разных продавцов из России и Китая - и тех, кто производит товары сам, и тех, кто нашел свою нишу в дистрибуции.

Число продавцов в Новосибирске и Новосибирской области на AliExpress с начала года увеличилось в 2 раза и составило 1900, а количество товаров превысило 180 тысяч.

Конференция пройдет в онлайн-формате 8 сентября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте. Начало трансляции в 12.00 (мск).