Последние новости Новосибирска на 4 сентября 2021 года: бывший полицейский ограбил попутчика, дети украли щенка у соседки

Сообщаем главные новости на 4 сентября. Фото: Андрей КОПАЛОВ / предоставлено героиней публикации.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 сентября 2021 года: обо всех самых важных событий за последний день читайте в нашей подборке.

БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОГРАБИЛ ПОПУТЧИКА

30-летний бывший полицейский пойдет под суд за избиение и ограбление мужчины. Больше двух месяцев назад он напал на попутчика, согласившись его подвезти, отобрал его наличные и банковскую карту.

ДЕТИ УКРАЛИ ЩЕНКА У СОСЕДКИ

ЧП произошло в городе Черепаново. Хозяйка 5-месячного щенка немецкой овчарки неделю искали своего пропавшего питомца, а оказалось, что его увели соседские дети. Хотя они и вернули щенка, женщина подозревает, что над малышом издевались.

ЖИТЕЛЕЙ ОБИ АТАКОВАЛИ БЛОХИ

Земляные блохи все чаще стали досаждать жителям города Обь под Новосибирском. Мелкие вредители сразу налетают на детей и взрослых и кусают за неприкрытую кожу. После прогулки горожане приносят с улицы с десяток блох на своей одежде.

В НОВОСИБИРСКЕ ПОВЫСЯТ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Мэр Анатолий Локоть сообщил о том, что цены на проезд повысятся в связи с инфляцией. Резкого скачка не будет, повышение планируют сделать постепенным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.