Последние новости Новосибирска на 4 сентября 2021 года: бывший полицейский ограбил попутчика, дети украли щенка у соседки

Сообщаем главные новости на 4 сентября. Фото: Андрей КОПАЛОВ / предоставлено героиней публикации.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 сентября 2021 года: обо всех самых важных событий за последний день читайте в нашей подборке.
БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОГРАБИЛ ПОПУТЧИКА
30-летний бывший полицейский пойдет под суд за избиение и ограбление мужчины. Больше двух месяцев назад он напал на попутчика, согласившись его подвезти, отобрал его наличные и банковскую карту.
ДЕТИ УКРАЛИ ЩЕНКА У СОСЕДКИ
ЧП произошло в городе Черепаново. Хозяйка 5-месячного щенка немецкой овчарки неделю искали своего пропавшего питомца, а оказалось, что его увели соседские дети. Хотя они и вернули щенка, женщина подозревает, что над малышом издевались.
ЖИТЕЛЕЙ ОБИ АТАКОВАЛИ БЛОХИ
Земляные блохи все чаще стали досаждать жителям города Обь под Новосибирском. Мелкие вредители сразу налетают на детей и взрослых и кусают за неприкрытую кожу. После прогулки горожане приносят с улицы с десяток блох на своей одежде.
В НОВОСИБИРСКЕ ПОВЫСЯТ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Мэр Анатолий Локоть сообщил о том, что цены на проезд повысятся в связи с инфляцией. Резкого скачка не будет, повышение планируют сделать постепенным.
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