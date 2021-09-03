Вклад на защите кошелька

Фото предоставлено ПСБ.

Многие ищут надежный способ сохранить и увеличить свои накопления. Подушка безопасности в наше время необходима. Деньги могут понадобиться на важную покупку, долгожданный отпуск, лечение.

Сейчас очень выгодное время, чтобы открыть вклад в банке. Почему? Редакция «КП» спросила у специалистов ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).

РАСЧЕТ НА «СИЛЬНУЮ СТАВКУ»

В июле произошел самый резкий с 2014 года подъем ключевой ставки в Банке России. Сделано это было для борьбы с инфляцией: к середине года она разогналась и достигла 6,5%. Это видно и по ценам на продукты, которые подскочили до рекордных показателей, и по резкому росту стоимости стройматериалов, и, конечно, по ценам на недвижимость.

С ростом инфляции многие вклады оказались не столь выгодными. Но после повышения Центробанком ключевой ставки некоторые банки изменили условия по своим сберегательным продуктам и сделали вкладчикам интересные предложения.

ПСБ повысил ставки сразу по нескольким вкладам и предложил новый депозит «Сильная ставка» с доходностью до 6,95% годовых*. Он доступен для всех клиентов, которые размещают в банке новые средства.

Фото предоставлено ПСБ.

Особенность вклада в том, что минимальный размер - 1 миллион рублей, срок размещения - 397 или 732 дня по ставке от 6,65 до 6,95% годовых* в зависимости от суммы и срока. Вклад можно пополнять в течение первых 30 дней с даты открытия. Удобно, что депозит «Сильная ставка» можно открыть в любом отделении ПСБ.

Кстати, сейчас одна из основных тенденций по вкладам - увеличение срока размещения средств. И это не случайно: чем дольше срок, тем выгоднее - ставка будет выше, а значит, сберечь заработанное получится лучше.

СТАЛО ВЫГОДНО

Для населения вклады по-прежнему являются самым популярным, понятным и удобным инструментом сбережения, поэтому ПСБ повысил ставки по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов - по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности», «Акцент на процент» и «Про запас». Открыть их все, кроме «Онлайн-вклада», можно в ближайшем офисе ПСБ.

Фото предоставлено ПСБ.

Перед тем как отправиться в банк, нужно определиться с суммой, сроком и целями вклада: хотите вы сберечь деньги, накопить на покупку смартфона, авто или заработать. А специалисты ПСБ помогут подобрать подходящий вариант депозита.

ПСБ внимательно следит за тем, как развиваются тенденции на рынке привлечения вкладов, как меняются предпочтения вкладчиков, и на основе этой экспертизы совершенствует условия сберегательных продуктов банка.

- Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ на банковском рынке продолжается рост ставок по вкладам физических лиц. Мы видим, что у новосибирцев снова растет интерес к классическим сберегательным продуктам - вкладам и накопительным счетам, дающим гарантированный доход и возможность планировать сбережения, - говорит заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПСБ Анатолий Титов.

Анатолий Титов. Фото предоставлено ПСБ.

Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

ул. Серебренниковская, 37а

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