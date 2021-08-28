Депутаты организовали праздник для жителей Юго-Западного жилмассива

Татьяна Шеремет напекла булочек и сделала украшениядля стола из тыквы и зелени. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Многие старожилы с тоской вспоминают советские времена, когда все соседи в одной большой типовой девятиэтажке были настоящей дружной компанией - в подъездах не было массивных железных дверей с кодовыми замками или домофонами, а ключи от квартиры можно было запросто оставить под ковриком, не опасаясь, что в квартиру кто-нибудь заберется. В Новосибирске стараются возродить добрососедские отношения - каждый год здесь во дворах проходят небольшие, но очень приятные праздники, благодаря которым люди, живущие в одном доме, могут узнать друг друга лучше.

В одном из дворов Юго-Западного жилмассива накрыли столы - на них появились пряники, чай, конфеты и различная выпечка. Местные активные соседи в честь праздника подготовили творческие номера. Помог в организации Дня соседей депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Андрей Аникин.

- Мы проводим это мероприятие уже 15 лет подряд. Для нас это традиция и замечательный повод весело провести время с друзьями и познакомиться с новыми людьми. Спасибо огромное нашему депутату Андрею Геннадьевичу, он помог найти ведущего и организовать музыкальное сопровождение, - говорит председатель ТОС «Массив» Татьяна Шеремет.

Готовились новосибирцы к чаепитию ответственно. Например, Татьяна Владимировна напекла булочек и сделала украшения для стола из тыквы и зелени.

- Кто-то цветы принес, кто-то тоже озадачился выпечкой. У нас очень дружный коллектив, ведь мы собираемся и вне официальных мероприятий, поем песни и частушки, - признается Татьяна Владимировна.

В прошлом году традиционное соседское веселье пришлось отложить, всему виной коронавирусная изоляция. Тем не менее пенсионеры не стали мириться с пандемией и организовали себе праздник онлайн. Бабули и дедули схватили в руки телефоны и созвонились в социальных сетях.

- Я до этого момента и не умела пользоваться интернетом. Обратилась к внукам за помощью. Они установили мне приложение, настроили звонок - и вуаля, по другую сторону я увидела своих подруг. Вот так мы пили чай по видео, шутили и наслаждались общением, - рассказала корреспонденту «КП» - Новосибирск» жительница Галина.

Ну а пока ограничения смягчили, пенсионеры, пользуясь случаем, высыпали во двор. Вот и новосибирец Василий нагрянул на мероприятие. Причем в русском народном костюме и с гармонью в руках!

- Я всегда на различные встречи прихожу с гармошкой и обязательно в наряде. Вот прихожу, и народ сразу веселее становится, мне это очень приятно, - признается мужчина. - Песни поем разные: «Баня», «Посидим по-хорошему», «Агроном». Про частушки и танцы тоже не забываем.

Собравшиеся вспоминают времена СССР с тоской - говорят, что тогда и люди были другие, доверия было больше.

- Конечно, в советское время все иначе было. Я живу в своем доме с 1986 года. Мы практически со всеми жильцами общались и дружили. Можно было спокойно уехать на дачу и оставить ключ под ковриком. Теперь же это редкость. Но и сейчас на Новый год большой компанией собираемся, колядуем. Мы стараемся показывать нашим детям пример, что друг за друга надо держаться, - добавляет Татьяна Шеремет.

Андрей Аникин.

Про былые времена высказался и депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин.

- Недавно в моем доме в квартире на восьмом этаже прорвало трубу. Так затопило всех, вплоть до второго этажа. Бросились искать контакты, а никто не знает. Выяснилось, что соседка наша работает в больнице. Пришлось звонить в медучреждение и вводить в курс дела. Кое-как дозвонились, и только к вечеру вопрос был закрыт. Это говорит о том, что нам надо держаться вместе, больше общаться, тогда любой вопрос можно будет решить в короткие сроки, - уверен депутат Андрей Аникин.