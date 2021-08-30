Новосибирск принял чемпионат России по карате впервые за четверть века

За победу боролись более 350 спортсменов. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирск - это столица не только Сибири, но и спорта. Именно здесь собрались более 350 спортсменов из 41 региона России, чтобы выяснить, кто лучше всех в стране владеет карате. О том, как прошли соревнования, читайте в нашем материале.

АРЕНА МИРОВОГО УРОВНЯ

Впервые за 20 лет чемпионат России по карате прошел в Новосибирске. Благодаря новому спорткомплексу «Локомотив-Арена» проблем с выбором достойной площадки не было.

- В этом году именно здесь мы провели отборочные соревнования на чемпионат России по фехтованию, отборочные на Кубок России по спортивной гимнастике, теперь открываем чемпионат России по карате. «Локомотив-Арена» позволяет проводить турниры не только всероссийского, но и мирового уровня. Для многих видов спорта она уже стала домашней, - заявил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Что и говорить, новый спорткомплекс мирового уровня ждали все - и болельщики, и спортсмены, и судьи спортивных соревнований. Судить чемпионат приехал 71 человек, в том числе 19 судей с международной категорией. И все они отметили отличный уровень площадки.

- Новосибирск - научный центр России, и главное, что здесь есть осмысленность в отношении спорта. Площадка великолепная, этот комплекс на голову выше того, что мы недавно видели в Париже. Но есть и центр фехтования, строится ЛДС, а значит, в регионе очень системно подходят к развитию спорта. Что касается карате, новосибирцы - победители самых престижных мировых турниров, здесь очень высокий уровень подготовки, прекрасный тренерский состав и очень эффективно работает областная федерация, - поделился президент общероссийской спортивной общественной организации «Федерация карате России» Сергей Цой.

ДЕВОЧКИ ПОШЛИ В КАРАТЕ

Замечание про выверенный системный подход - это не просто слова. В Новосибирске карате занимаются более 5 тысяч человек, большинство из них - дети школьного возраста. Олимпиада в Токио подстегнула интерес к карате как к виду спорта, а наши спортсменки не отстают от юношей и мужчин в медальном зачете.

- Это первый этап отбора на чемпионат мира по карате. Первой ласточкой стала сибирячка Дарья Сурикова, она завоевала медаль. Хотелось бы, чтобы наши ребята закрепились в составе сборной России и поехали в ОАЭ. В нашем городе занимаются карате тысячи человек, работают 12 спортклубов. Это полноценные клубы с тренерским составом, которые принимают детей с 6 - 7 лет. Огромное количество девочек сражаются даже в кумите. Большой интерес к карате у родителей, и популярность этого вида спорта растет, - уверен основатель СК «Успех», президент Новосибирской областной федерации карате Вениамин Пак.

НОВОСИБИРСК - КУЗНИЦА МЕДАЛЕЙ

В истории спорта Новосибирская область остается известным центром греко-римской борьбы в России. Легендарный олимпийский чемпион Александр Карелин трижды брал золотые медали, даже получил звание Героя России за свой вклад. Известный спортсмен и политик отметил, что соревнования проходят на высшем уровне.

- Этот чемпионат - повод для гордости новосибирцев. И чем больше людей к нам приедет, тем больше оценит и уровень подготовки соревнований, и бережное отношение к благоустройству города, тем более высоким будет рейтинг у столицы Сибири, - считает Александр Карелин.

Дмитрий Асанцев

Четверть спортсменов российской сборной по карате - воспитанники новосибирских спортклубов. И рефери Международной ассоциации карате, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев уверен, что город сможет поставлять новых олимпийцев.

- На международной арене Россия находится ближе к началу топовых выступлений. На Олимпиаду в Токио у нас была одна лицензия, но спортсменка заболела COVID-19. В целом, конкуренция очень большая, в Европе наши противники - Италия, Франция, Испания, Турция. В мировом рейтинге это Япония, Иран, США и Венесуэла, Азербайджан. Новосибирск - город-лидер по массовости подготовки спортсменов, и по качеству мы на высшем уровне. На прошлом чемпионате России у нас были три золотые медали на соревнованиях. Мы остаемся в топе, и наши спортсмены входят в сборную, - отметил Дмитрий Асанцев.