Новые люди и Игорь Украинцев обратятся в суд для отставки мэра Новосибирска

Фото: партия «Новые люди».

Процесс отставки градоначальника инициировали партия «Новые люди» и депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев. В начале августа они собрали инициативную группу из 1120 человек. На собрании присутствовали и представители горизбиркома, которые впоследствии отказались регистрировать протоколы собрания.

Фото: партия «Новые люди».

Одной из причин отказа горизбирком назвал отсутствие судебных решений в отношении градоначальника. Проигранные дела, пояснили члены комиссии, адресованы администрации, а не мэру, который её возглавляет. В горизбиркоме пояснили, что для отзыва необходимо судебное решение в отношении именно Анатолия Локтя.

- За отзыв действующего мэра мы уже собрали около 20 тысяч подписей. Сбор продолжится, пока не будет судебного решения, которое подтвердило бы правомерность действий горизбиркома. Горизбирком отказал не нам лично, а тысячам новосибирцев, которые уже выступили за отзыв мэра. Члены комиссии руководствовались бюрократическим подходом, а не интересами людей. Юристы горизбиркома отметили формальные недостатки в бумагах. А также несколько раз подчеркнули, что «им никто не звонил» и «никто не вызывал ни в какие кабинеты. Мы продолжим работу по этому направлению, а также будем совершенствовать законы, которые будут регулировать работу градоначальников, - отметила один из инициаторов отзыва мэра, депутат Закосбрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Фото: партия «Новые люди».

Ранее, как сообщал АиФ, глава Новосибирска Анатолий Локоть предупреждал горожан не оставлять подписи за свою отставку. Своё заявление он мотивировал заботой о горожанах. А местное отделение КПРФ поспешило назвать происходящее событие, которое полностью прописано в Уставе Новосибирска, «сибирским майданом» - правда, без объяснения причин.

- Мы не согласны с решением горизбиркома и намерены обжаловать его в суде. Отзыв мэра необходим Новосибирску и его жителям, - заключает один из организаторов отзыва мэра, депутат горсовета Игорь Украинцев.