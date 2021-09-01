Последние новости Новосибирска на 1 сентября 2021 года: у сибиряка украли 50 миллионов рублей, мужчину, стрелявшего в прохожих, отправили под арест

Главные новости на 1 сентября 2021 года. Фото: соцсети / Управление судебного департамента в Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

У 23-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ УКРАЛИ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Двое мужчин ограбили томича, который приехал в Новосибирск. Пока он был в припаркованной машине, они распылили ему в лицо газ из баллончика и отобрали сумку с внушительной суммой.

МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ СТРЕЛЯЛ В ПРОХОЖИХ, ОТПРАВИЛИ ПОД СТРАЖУ

Суд Заельцовского района на 1,5 месяца отправил под арест 59-летнего новосибирца, стрелявшего в прохожих. Напомним, он палил из охотничьего ружья из окна своей квартиры, ранил пятерых человек.

СИБИРЯЧКУ И ЕЕ СЫНОВЕЙ ОБВИНИЛИ В ЖЕСТОКОЙ РАСПРАВЕ НАД СОСЕДКОЙ

Трагедия произошла в общежитии Первомайского района: там нашли мертвой 59-летнюю женщину. Выяснилось, что у нее часто возникали конфликты с соседкой и ее двумя сыновьями. Судмедэксперты пришли к выводу, что сибирячку убили, однако ни женщина, ни ее взрослые дети вины не признают.

НОВОСИБИРЕЦ ВЫИГРАЛ ЗОЛОТО НА ПАРАЛИМПИАДЕ

Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин выиграл золотую медаль в забеге на дистанцию 1500 метров. Такой подарок себе, тренеру и всей сборной России он принес в свой день рождения — 31 августа спортсмену исполнилось 30 лет.

СИБИРЯЧКА ЗАЯВИЛА В ПОЛИЦИЮ НА СОБСТВЕННУЮ МАТЬ ИЗ-ЗА СОБАКИ

Девушка из Новосибирска после неудачной беременности завела голубоглазого хаски, в котором не чаяла души. Пока она искала съемное жилье, попросила мать отдать пса на передержку. Но ей собаку не вернули. Теперь девушка пытается разыскать питомца.

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