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Общество30 августа 2021 19:03

Вырастим олимпийцев в своем дворе!

На левобережье Новосибирска открывают новые спортивные площадки при поддержке депутатов
Дарья МУЛОВА
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У новосибирцев появился современный спортивный зал под открытым небом.

У новосибирцев появился современный спортивный зал под открытым небом.

Фото: Дарья МУЛОВА

Кто сказал, что олимпийскими чемпионами рождаются? Ими становятся благодаря тщательным тренировкам и огромной любви к спорту, которую воспитывают с самого детства. И у новосибирских депутатов есть один простой способ помочь детям стать будущими Роналдо или Овечкиными: дать им возможность заниматься в собственном дворе. А это значит - оборудовать хорошие спортивные площадки. На открытии одной из них в Ленинском районе побывали олимпийские чемпионы вместе с депутатами Совета депутатов города Новосибирска.

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

Праздник для местной детворы и взрослых с музыкой, полевой кухней, артистами на ходулях и известными гостями прошел в выходные во дворе дома № 26 по улице Станиславского. Поучаствовать в мероприятии и посмотреть на новые спортивные комплексы пришли даже жители соседних домов с улиц Станиславского, Вертковской и Степной!

То, насколько преобразился заброшенный двор, впечатляет. Считай, вместо стареньких лавочек у новосибирцев появился современный спортивный зал под открытым небом. Хочешь позаниматься - тут тебе зона с тренажерами, турниками, хочешь попробовать себя в роли Льва Яшина - к твоим услугам огороженное футбольное поле с современным покрытием.

- Двор теперь не узнать! Часто ходим сюда гулять с внуком и рады переменам. Раньше здесь были погреба, старый городок, а на месте спортивной площадки и вовсе пустырь был. Здорово, что сделали уличные тренажеры, люблю заниматься на них. Теперь прогулки будут в два раза полезнее, - поделилась радостью местная жительница Зинаида Кривошеева.

Поддержка дворового спорта - важный шаг в развитии спорта в Новосибирске, в организации досуга ребятишек. Поэтому на открытие спортивной площадки приехали легендарные новосибирские спортсмены: мастер спорта по баскетболу Ирина Минх, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маркин и легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Они осмотрели спортплощадку, пообщались со взрослыми, детьми и высоко оценили идею депутатов левобережья оборудовать дворы подобными комплексами.

- Спасибо депутатам Совета депутатов города Новосибирска и активным местным жителям за то, что преображают дворы. Ребята, у вас великолепные условия для занятий спортом. Берегите свои новые площадки, растите сильными и здоровыми, - обратилась к жителям мастер спорта по баскетболу олимпийская чемпионка Ирина Минх.

ДЛЯ БУДУЩИХ ФУТБОЛИСТОВ

В Ленинском районе Новосибирска это уже пятая дворовая спортплощадка, которую депутаты открыли по наказам местных жителей.

- Год назад мы с депутатами Ленинского района независимо от политической принадлежности договорились, объединили усилия и запустили проект «Спортивный двор», пообещав жителям, что будем оборудовать спортивные площадки. Этот двор попал в программу благодаря активным жителям. Уверен, что программа будет и дальше успешно реализовываться и каждый год мы будем открывать по три, а то и по пять площадок, - сказал заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Николай Тямин.

Николай Тямин.

Николай Тямин.

Тренеру дворовой футбольной команды, которая будет здесь заниматься, подарили набор мячей, который пригодится детям и для игр, и для тренировок. О лучшем подарке наставнику даже трудно было мечтать.

После торжественного открытия ребята отправились осваивать тренажеры, турники, отведали полевой каши и сделали фото в фотобудке, установленной специально для праздника.

- Здорово, что дворовый спорт возрождают. С такими площадками у нас должны будут вырасти сильные спортсмены. У современных детей есть возможность играть во дворе и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол, - доволен местный житель Сергей Травин.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости Совета депутатов города Новосибирска