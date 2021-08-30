Вырастим олимпийцев в своем дворе!

У новосибирцев появился современный спортивный зал под открытым небом. Фото: Дарья МУЛОВА

Кто сказал, что олимпийскими чемпионами рождаются? Ими становятся благодаря тщательным тренировкам и огромной любви к спорту, которую воспитывают с самого детства. И у новосибирских депутатов есть один простой способ помочь детям стать будущими Роналдо или Овечкиными: дать им возможность заниматься в собственном дворе. А это значит - оборудовать хорошие спортивные площадки. На открытии одной из них в Ленинском районе побывали олимпийские чемпионы вместе с депутатами Совета депутатов города Новосибирска.

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

Праздник для местной детворы и взрослых с музыкой, полевой кухней, артистами на ходулях и известными гостями прошел в выходные во дворе дома № 26 по улице Станиславского. Поучаствовать в мероприятии и посмотреть на новые спортивные комплексы пришли даже жители соседних домов с улиц Станиславского, Вертковской и Степной!

То, насколько преобразился заброшенный двор, впечатляет. Считай, вместо стареньких лавочек у новосибирцев появился современный спортивный зал под открытым небом. Хочешь позаниматься - тут тебе зона с тренажерами, турниками, хочешь попробовать себя в роли Льва Яшина - к твоим услугам огороженное футбольное поле с современным покрытием.

- Двор теперь не узнать! Часто ходим сюда гулять с внуком и рады переменам. Раньше здесь были погреба, старый городок, а на месте спортивной площадки и вовсе пустырь был. Здорово, что сделали уличные тренажеры, люблю заниматься на них. Теперь прогулки будут в два раза полезнее, - поделилась радостью местная жительница Зинаида Кривошеева.

Поддержка дворового спорта - важный шаг в развитии спорта в Новосибирске, в организации досуга ребятишек. Поэтому на открытие спортивной площадки приехали легендарные новосибирские спортсмены: мастер спорта по баскетболу Ирина Минх, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маркин и легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Они осмотрели спортплощадку, пообщались со взрослыми, детьми и высоко оценили идею депутатов левобережья оборудовать дворы подобными комплексами.

- Спасибо депутатам Совета депутатов города Новосибирска и активным местным жителям за то, что преображают дворы. Ребята, у вас великолепные условия для занятий спортом. Берегите свои новые площадки, растите сильными и здоровыми, - обратилась к жителям мастер спорта по баскетболу олимпийская чемпионка Ирина Минх.

ДЛЯ БУДУЩИХ ФУТБОЛИСТОВ

В Ленинском районе Новосибирска это уже пятая дворовая спортплощадка, которую депутаты открыли по наказам местных жителей.

- Год назад мы с депутатами Ленинского района независимо от политической принадлежности договорились, объединили усилия и запустили проект «Спортивный двор», пообещав жителям, что будем оборудовать спортивные площадки. Этот двор попал в программу благодаря активным жителям. Уверен, что программа будет и дальше успешно реализовываться и каждый год мы будем открывать по три, а то и по пять площадок, - сказал заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Николай Тямин.

Николай Тямин.

Тренеру дворовой футбольной команды, которая будет здесь заниматься, подарили набор мячей, который пригодится детям и для игр, и для тренировок. О лучшем подарке наставнику даже трудно было мечтать.

После торжественного открытия ребята отправились осваивать тренажеры, турники, отведали полевой каши и сделали фото в фотобудке, установленной специально для праздника.

- Здорово, что дворовый спорт возрождают. С такими площадками у нас должны будут вырасти сильные спортсмены. У современных детей есть возможность играть во дворе и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол, - доволен местный житель Сергей Травин.