Собака раздора: сибирячка заявила в полицию на мать за похищение любимого хаски

В пропаже собаки сибирячка обвиняет мать. Фото: предоставлено героями публикации

Сибирячка Яна заявила в полицию на собственную мать — обвиняет ее в краже собаки. Щенка хаски девушке подарил парень после неудачной беременности, и хозяйка заласкала его, как ребенка. Но порывы нежности не оценила «теща» — она отдала подросшего пса в чужие руки, заявив, что молодые люди недокармливали питомца и постоянно держали в наморднике. Молодая хозяйка сейчас ищет хаски по всей области и параллельно пытается наказать родную мать с помощью закона. О человеческих и собачьих отношениях — в материале КП-Новосибирск.

ДЕРЖАЛА ПОД КРОВАТЬЮ В НАМОРДНИКЕ

История началась два года назад. 21-летняя сибирячка Яна забеременела, будущий отец был рядом, тоже ждал прибавления, но все завершилось печально. Девушка не смогла выносить ребенка. Чтобы хоть как-то отвлечь любимую, парень подарил ей собаку мечты — голубоглазого щенка хаски, его назвали Юджином. Покупал с рук у заводчика, потом Яна оформила щенка на себя, сделала ветпаспорт.

Все шло своим чередом, вот только взрослая жизнь не ладилась — из техникума Яну выгнали, работу найти она не могла. В возрасте 5 месяцев отдала хаски маме, та пыталась его дрессировать — отучила охотиться на голубей, возила к кинологу в Бердск.

Собаку подарил парень, но по ветпаспорту владеет ей Яна. Фото: предоставлено героями публикации

Вскоре Яна собралась в Кузбасс и забрала Юджина с собой. Мама девушки говорит, что молодые люди постоянно ссорились и в итоге расстались, после чего Яна вместе с собакой вернулась к маме и отчиму в Новосибирск.

— Сначала дочка носилась с псом как с ребенком — таскала щенка за пазухой, называла пупсиком. Потом Юджин подрос, а она держала его под кроватью в наморднике. Почти не гуляла с ним, недокармливала, у него аж кости торчали. Из-за намордника началась деформация морды. У меня сердце кровью обливалось, я советовала ей отдать собаку или идти работать, чтобы прокормить питомца. Дочка в ответ только огрызалась, — рассказала мама девушки Светлана.

Собака жила под диваном, однажды прокусила отчиму руку. Фото: предоставлено героями публикации

В маминой квартире Яне с собакой выделили небольшую комнатку. Пес вырос и не мог поместиться в квартире. Такое соседство не понравилось ни матери, ни отчиму. А Яна и слушать не хотела, только тискала пса и выкладывала в «Тик-Ток». Хаски даже спал на родительском диване, а при попытке выгнать — прокусил руку отчиму. Девушка решил съехать с квартиры, но попросила отдать пса на передержку.

— Дочка вечно клянчила у меня деньги, на работу так и не устроилась. Я нашла мужчину, который любит собак и содержит их в частном доме. Потом мне стало жалко Юджина, и я решила не забирать собаку с передержки. Ну нельзя содержать хаски в маленькой съемной квартире. Пусть уж лучше пес будет в частном доме, чем страдает у безответственной дочки, — считает мама Яны. — Повезло, что собака. А если бы это был ребенок? Страшно вообразить!..

Мать обвиняла дочь в безответственности, а дочь - в неправильном кормлении собаки. Фото: предоставлено героями публикации

«НЕ ВЕРЬТЕ МАМЕ»

Яна постаралась исправиться — сняла однокомнатную квартиру, заплатила за два месяца вперед. Парень вернулся, устроился на работу в сеть магазинов бытовой электроники и сделал девушке предложение. Месяц назад Яна пришла за собакой — мать отказалась говорить, где Юджин.

— Не верьте моей маме, все было иначе. Я не мучила пса — кормила его специальным кормом по норме. А родители давали ему колбасу, объедки, из-за чего он отравился. Пьяный отчим пинал Юджина в живот, вот он и прокусил ему руку. И меня из квартиры сживал, обзывал свиньей. Теперь я нашла работу, мы снимаем квартиру. Сперва умоляла мать вернуть собаку, но она меня послала. Тогда я пошла в полицию и написала на нее заявление, — говорит хозяйка пса.

Теперь пес живет на передержке в одном из сел и новый хозяин скрывается. Фото: предоставлено героями публикации

Что же с поисками собаки? По словам Яны, это чуть ли не детектив. Сначала удалось найти номер фермера, у которого оказался Юджин. Тот сначала пообещал вернуть пса, но оказалось, что он дал неправильный адрес и возвращать собаку уже не хочет.

— Я надеюсь, что вы меня не осудите и поймете. Собака эта — моя и моего молодого человека, мать не имеет к Юджину никакого отношения. Фермер же вообще сначала угрожал застрелить пса, если мы не заберем его. А теперь, наоборот, не отдает и заблокировал мой номер. Я не знаю, что делать. Умоляю, помогите, — просит Яна. — Это самая безобидная собака в мире.

Хаски принадлежит девушке, которая заявила на мать в полицию. Фото: предоставлено героями публикации

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Это повод для уголовного дела»

Новосибирский юрист уверен: матери придется вернуть собаку дочери, иначе этим займется полиция.

— В данном случае на животных распространяется тот же режим, что и на имущество. Тем более что породистая собака может стоить дорого. Мать с дочерью заключили устный договор о передержке, который не был выполнен. Женщина куда-то дела собаку, а значит, распорядилась чужим имуществом. Формально дочь права, здесь есть как минимум признаки самоуправства, как максимум — хищения. А характер личных взаимоотношений между ними не имеет никакого значения, — прокомментировал новосибирский юрист Константин Зиновьев.

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