Андрей Травников занимает 18-место в Национальном рейтинге

Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

За последние два месяца губернатор Новосибирской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников поднялся с 20-го места Национального рейтинга на 18-е.

По оценке экспертов, «пакт» между главой региона и мэром областного центра коммунистом Анатолием Локтем перестает быть определяющим фактором региональной политики.

Новосибирский горизбирком принял ходатайство инициативной группы по отзыву мэра Анатолия Локтя.

По мнению наблюдателей, на негласное соглашение между губернатором и мэром оказала влияние избирательная кампания по выборам в Госдуму. Андрей Травников входит в региональный список кандидатов от ЕР, а Анатолий Локоть возглавляет региональный список КПРФ. Вероятно, в глазах федерального центра партийные интересы возобладали над преимуществами тактического союза с мэром. Тем не менее глава региона дистанцировался от «антимэрской» кампании, заявив, что он к ней отношения не имеет. По мнению экспертов, губернатор стремится сохранить рабочие отношения между правительством региона и мэрией Новосибирска. Это решение позитивно отразилось на рейтинге Андрея Травникова.

Кроме того, экспертное сообщество положительно оценило рабочую встречу главы области с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым. Губернатор продемонстрировал готовность сотрудничать с представителями широкого спектра политических сил региона. Это позволяет ему набирать очки. Но, учитывая большое число замечаний в адрес мэрии из-за некачественного ремонта дорог, большую часть проектов в этой сфере Андрей Травников взял под личный контроль.

Эксперты отметили, что в период избирательной кампании федеральные власти активно поддерживают губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Новосибирская область - единственный сибирский регион, который в последнее время принимает столько статусных гостей из федерального центра. За последнее время с официальными визитами Новосибирск посетили генеральный прокурор, глава МВД России и министр обороны. С министром обороны Сергеем Шойгу Андрей Травников обсудил цифровизацию новосибирских военкоматов, а с главой МВД Владимиром Колокольцевым проработал мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии выборов.

Андрей Травников входит в региональный список кандидатов от ЕР. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По мнению участников опроса, это, несомненно, является заслугой главы региона.

- Андрею Травникову удалось консолидировать элиты региона, сделать управление регионом одним из наиболее эффективных в современной России. В Новосибирской области сформирована управленческая команда, которая способна качественно реализовывать курс Президента России Владимира Владимировича Путина на улучшение жизни людей, формирование безопасной, цивилизованной и комфортной социальной среды для граждан нашей Родины. С моей точки зрения, Андрея Травникова можно назвать одним из лучших руководителей субъектов Российской Федерации, - отметил член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Тимченко.

Эксперты отметили работу Андрея Травникова в экономике и социальной сфере. В регионе определили участки для строительства еще двух объектов федерального значения: инфекционного госпиталя и детского реабилитационного центра. Кроме того, полным ходом ведется реконструкция международного аэропорта Толмачево, строительство центра коллективного пользования СКИФ, продолжается масштабное дорожно-транспортное строительство, в том числе Северный обход с реконструкцией въезда в город со стороны Омска, реконструкция вылетных трасс на Мочищенское шоссе, шоссе на Ленинск-Кузнецкий и Ордынку, четвертый мост, Восточный обход.

Кроме того, губернатор открыл новую линию на единственной за Уралом фабрике по производству обоев в Бердске. Также региону из федерального бюджета был дополнительно выделен миллиард рублей на решение социальных задач, среди которых - приведение в надлежащее состояние водопроводных сетей, систем водоснабжения, ремонт и оснащение объектов образования, обеспечение служебным жильем в селах молодых специалистов - врачей, учителей.

Эксперты отметили эффективность антиковидных мер в регионе: заболеваемость коронавирусом в третью волну пошла на спад. Сейчас больницы, перепрофилированные во время эпидемии под инфекционные госпитали, возвращаются к прежнему профилю работы. Приняты решения о реализации двух проектов государственно-частного партнерства в медицинской сфере - новая инфекционная больница, а также поликлиника в городе Новосибирске.