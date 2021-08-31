В ВТБ отметили высокий спрос на розничные кредиты

Сергей Никулин. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО).

СПРОС НА КРЕДИТЫ РАСТЕТ

Несмотря на пандемию и рост цен, спрос на розничные кредиты растет. За первое полугодие 2021 года в Новосибирской области ВТБ выдал населению 32,7 миллиарда рублей, а это в 1,5 раза больше, чем за первые 6 месяцев 2020 года.

- Свою роль в таком активном росте сыграл отложенный спрос, сформировавшийся в период ограничений, когда люди с осторожностью относились к крупным покупкам. Сейчас многие решились на приобретение авто, техники, недвижимости, - объяснил такой спрос на кредиты управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Так, выдача кредитов наличными выросла на 63%. За первое полугодие 2021 года жители Новосибирской области взяли на свои нужды в ВТБ более 19 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 12,6 миллиарда рублей.

Жители Новосибирской области активно интересуются программой льготной ипотеки. С помощью ипотеки с господдержкой за время действия программы 4,5 тысячи семей смогли приобрести собственное жилье, оформив в ВТБ кредиты почти на 12 миллиардов рублей.

В банке отмечают и растущий спрос на кредитование по госпрограмме семейной ипотеки, условия которой изменились с 1 июля. Теперь купить у застройщика квартиру в кредит по льготной ставке смогут семьи с одним ребенком, который появился на свет после 1 января 2018 года. До этого нововведения программа предназначалась только для семей с двумя и более детьми.

Кстати, молодые родители могут рефинансировать свой действующий ипотечный кредит по льготной ставке, если они брали его до рождения малыша, а теперь ребенок стал соответствовать условиям программы.

- По итогам полугодия ВТБ значительно укрепил свои позиции на региональном рынке. Мы видим, что востребованы, люди к нам идут. Мы продолжим работать над улучшением качества и доступности предоставляемых услуг, будем и дальше развивать цифровые сервисы в интересах наших клиентов, как это предусмотрено стратегией ВТБ, - добавил Сергей Никулин.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

К 2022 году ВТБ планирует обеспечить полную доступность своих продуктов в цифровых каналах. Сегодня процесс цифровизации активно развивается, появляются новые удобные сервисы. Без визита в банк клиенты могут оформить дебетовые или кредитные карты, открыть вклад, подать заявку на кредит и многое другое. Для оформления ипотеки потребуется лишь один визит в банк на стадии подписания документов, часть сделок можно совершить и дистанционно.

О популярности цифровых сервисов говорит то, что в приложении и интернет-банке работают более 270 тысяч жителей Новосибирской области. За последний год число пользователей мобильного и интернет-банка в НСО выросло на 30%, а число операций - на 60%.

При развитии цифровизации и уходе от бумажного документооборота важна безопасность. В целом по стране специалисты ВТБ в первом полугодии предотвратили хищение 7,5 миллиарда рублей клиентских средств, выявили и заблокировали более 5,5 тысячи фишинговых ресурсов, которые маскировались под бренд ВТБ.

Для усиления защиты своих клиентов от злоумышленников до конца года банк планирует запустить новые инструменты. Появится сервис по проверке веб-адресов и платежных ссылок на предмет фишинга, определитель мошеннических звонков, самостоятельная блокировка мобильного и интернет-банка при угрозе доступа в него третьих лиц. В случае утери дебетовой или кредитной карты клиенты смогут мгновенно перевыпустить ее в ВТБ Онлайн, заблокировав предыдущую.

Вместе с тем главным инструментом сохранности средств, отмечает Сергей Никулин, остаются внимание и бдительность самого клиента.