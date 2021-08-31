Последние новости Новосибирска на 31 августа 2021 года: Бастрыкин взял на контроль дело стрелявшего в прохожих сибиряка, подростки жестоко избили школьника

Последние новости на 31 августа 2021 года в Новосибирске. Фото: предоставлено очевидцами / скриншот из видео.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 31 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях в городе читайте в нашем материале.

ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ ДЕЛО О СТРЕЛЬБЕ

29 августа в Заельцовском районе мужчина начал палить из своего окна по прохожим из охотничьего ружья. Из-за стрельбы пострадало пятеро новосибирцев, двоих увезли в больницу. Расследование уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК.

ТОЛПА ПОДРОСТКОВ ИЗБИЛА ШКОЛЬНИКА ИЗ-ЗА ДЕВУШКИ

Один из парней приревновал свою девушку к 15-летнему подростку и устроил драку. Но на разборки с ним пришел не один, а привел целую банду, которая жестоко избила школьника. Сейчас полиция проводит проверку.

ШКОЛЬНИК ГОД ХОДИТ ПЕШКОМ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА С КОНДУКТОРОМ

Второклассник из Маслянино уже год ходит в школу пешком — на местном автобусе он ездить боится. Все из-за кондуктора, которая накричала на него. Мать школьника возмущена и настаивает на том, чтобы ученикам выделили отельный автобус до школы.

НА ДЕВОЧКУ РУХНУЛА ШТУКАТУРКА

Это случилось в городе Болотное. 4-летняя девочка с мамой гостили у бабушки, как вдруг на малышку со стены упал тяжелый пласт штукатурки. К счастью, голову он не задел, но девочку отвезли в больницу.

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