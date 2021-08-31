Кубань позавидует: как в Сибири выращивают «умный» урожай

Сибирь больше не зона рискованного земледелия. Фото Петр Иванов.

Думаете, собрать в Сибири более 60 центнеров зерновых с одного гектара на больших угодьях – это фантастика? А вот и нет! Да, эти показатели урожайности в несколько раз выше средних не только по Новосибирской области, но и по Сибири в целом. Но они уже сегодня стали реальностью - новосибирский свинокомплекс «Сибагро» уже второй год тестирует уникальные агротехнологии и удобрения. Как результат - урожаи бьют все рекорды. Секреты мастерства от сибирских агрономов – в материале «Комсомолки».

ПОСОРЕВНУЕМСЯ С ЧЕРНОЗЕМЬЕМ

- Это поразительно! Мы видим, что сибирская земля может давать кубанские урожаи и в «Сибагро» это доказывают на практике. Благодаря планомерной работе, внимательному отбору семян, оснащению современной техникой холдинг добивается удивительных для нашего региона результатов, - отметила Светлана Невзорова, заместитель министра сельского хозяйства НСО.

Новосибирский район стал площадкой для отработки высокоинтенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, которые потом будут применяться на других сибирских территориях присутствия в холдинге «Сибагро». На живописных полях у Криводановки с середины августа стартовала уборочная кампания: современные комбайны с системой навигации позволяют очень бережно работать с колосьями.

Урожайность свыше 60 центнеров с гектара это рекорд. Фото Петр Иванов.

- У нас плановые показатели урожайности составляют 60 центнеров с гектара. Датчики комбайна подтверждают наши прогнозы и показывают урожайность от 68 до 74 центнеров с гектара. Для получения таких высоких результатов команда агрономов холдинга разработала комплексный системный подход. У нас собственные органические удобрения, схема защиты растений, инновационные сорта. Например, на этом поле посеян сорт «Эксплорер», он низкорослый, но с большим колосом. Благодаря этому при уборке снижается нагрузка на комбайн и он работает без перебоев, - рассказал Сергей Мамонов, заместитель председателя правления по растениеводству агрохолдинга «Сибагро».

Сохранить в строю комбайны во время активной уборочной компании – очень важно. В текущем году холдинг в три раза увеличил инвестиции в сельхозтехнику, потратив более полу миллиарда на приобретение нового парка машин. Особое внимание так же уделяется семенному фонду - это еще одна существенная статья большой инвестпрограммы - «Сибагро» вложил в покупку элитных семян около 1,5 миллиард рублей.

Результат обещает быть впечатляющим. Давать прогнозы рано, но уже обмолоченные участки дают основание для оптимизма – плановые показатели урожайности будут выполнены. Помогает аграриям и жаркая сибирская погода – комбайнеры стремятся использовать по максимуму каждый погожий день. Но на предприятии давно научились рассчитывать только на собственные силы и загодя подготовились к возможным погодным сюрпризам – закуплены три новых, высокопроизводительных сушилки зерна, монтаж которых в настоящее время уже завершается. Оборудование начнет прием урожая с первых чисел сентября.

КЛЮЧ К УСПЕХУ - РАЧИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМЛЕ

В «Сибагро» уверены, что в Сибири возможно получать высокие урожаи даже на бедных почвах. Большая часть зерна идет для собственных нужд – производство комбикормов для животноводческих предприятий холдинга. Секрет успеха - в замкнутом технологическом цикле животноводства по принципу «от земли к земле» - не только выращивание собственного зерна и приготовление на его основе качественных кормов для животных, но и последующее изготовление из навоза органических удобрений, которые позволяют добиваться выдающихся урожаев.

- Потребность в кормах у предприятия будет расти, поскольку в ближайшее время предстоит запуск новой, третьей производственной очереди, расположенной за Колыванью. Поэтому те высокоинтенсивные технологии выращивания зерновых культур, которые успешно опробованы и уже применяются в Новосибирском сельском районе мы будем масштабировать на новые участки, подчеркнул директор новосибирского свинокомплекса Сергей Горбачев.

Все начинается с зерна: в «Сибагро» готовятся собрать уникальный для Сибири урожай. Фото Петр Иванов.

Он отметил, что высокие урожаи – это не какой-то случайный результат, связанный с погодой или пилотными проектами на небольших опытных полях. Предприятие стабильно добивается высоких результатов на всех своих пашнях, которые сейчас расположены в 8 районах области. Это результат планомерной и последовательной работы, в том числе направленной на повышение плодородия почв за счет внесения удобрений.

- В связи с существенным увеличением в этом году пашни под корма в Коченевском районе принято решение перенести туда площадку твердой фракции навоза, которая сейчас находится в Кривадановке. В настоящее время прорабатывается технический проект, его реализация стартует уже в этом году, после завершения уборочной компании, - пояснил Сергей Горбачев. Новая площадка рассчитана на 36 тысяч тонн удобрений (эквивалентна существующей) и будет находится в 90 км от Новосибирска. Стоимость проекта составит более 50 млн рублей.

Успехи новосибирского свинокомплекса «Сибагро» - предмет особой гордости для главы Новосибирского сельского района.

- Наш район всегда был в лидерах по сельскохозяйственными результатами в Новосибирской области. Но этот год обещает побить все прошлые рекорды, в первую очередь благодаря успехам растениеводов «Сибагро». Сельское хозяйство – это то направление, которое мы со своей стороны намерены всячески поддерживать и развивать. Не секрет, что в прошлые годы, из-за близости района к областному центру часть земель сельхозназначения переводилась под коттеджную или промышленную застройку. Но сейчас мы намерены этот тренд менять и будем увеличивать площадь пахотных угодий за счет поддержки с/х производителей, - поделился глава Новосибирского района Андрей Михайлов.

Высокоинтенсивные технологии выращивания зерновых культур планируют масштабировать на соседние территории.