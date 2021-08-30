Букет в Новосибирске на 1 сентября 2021 года: цены, необычные варианты

Яркий букет с подсолнухом смотрится отлично. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Школьники готовятся к Дню знаний и выбирают букет в Новосибирске на 1 сентября 2021 года для любимых учителей. Как подарить красивый и запоминающийся букет, «Комсомолке» рассказали флористы.

МИНИ-БУКЕТЫ

Стоимость: 2500 — 3000 рублей

Флористы говорят, что сейчас в тренде небольшие букеты-комплименты, которые прекрасно подходят для вручения 1 Сентября.

Миниатюрный букет-комплимент всегда порадует учителя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

— Это букеты из роз, кустовой гвоздики, дополненные зеленью. Но всегда важно учитывать и вкусы учителя, особенно если ребенок и его родители их знают. Прекрасный выбор — монобукет из роз, эустомы или матрикарии как память о солнечном лете. Розы в подарок учителю лучше выбрать нестандартного, приглушенного цвета. Сейчас хорошо покупают пудровую розу, — рассказала КП-Новосибирск сотрудница магазина La Rose.

ПОДСОЛНУХ ВМЕСТО ГЛАДИОЛУСА

Стоимость: 250 — 300 рублей за один цветок

Если несколько десятилетий назад желтые гиганты смотрелись на Дне знаний несуразно, то теперь они на самом пике популярности.

— Сейчас сезон подсолнухов, они яркие и стильные. У этого цветка много разновидностей, и большинство из них очень красивые. Диаметр некоторых подсолнухов достигает 10 — 15 сантиметров. В сочетании с другими цветами, например хризантемами, они выглядят объемно, но не громоздко и радуют глаз, — говорит флорист.

И БУКЕТ ПОДАРИТЬ, И ЧАЮ ПОПИТЬ

Стоимость: от 2500 рублей

Букет из конфет и орехов - беспроигрышный вариант для чаепития. Фото: Никита ПОПОВ.

Особенно практичные родители в последнее время дарят учителям съедобные букеты. Их составляют из конфет, орехов, ягод и сухофруктов — такой подарок точно не завянет и поливать его не надо. Однако эти букеты можно купить не в каждой цветочной лавке. Продаются они только в специализированных магазинах.

КОНКРЕТНО

Цены на букет в Новосибирске к 1 сентября 2021 года

Мы приводим средние цены. В разных магазинах действуют скидки на букеты к 1 сентября. Например, в LaRose скидка составляет 10-40%, в Delaflor — до 50%.

Гвоздика — от 50 руб.

Роза — от 60 руб.

Хризантема — от 100 руб.

Ирис — от 120 руб.

Альстромерия — от 170 руб.

Орхидея — от 180 руб.

Ромашка — от 190 руб.

Гербера — от 240 руб.

Подсолнух — от 250 руб.

Эустома — от 350 руб.

Лилия — от 600 руб.

Гортензия — от 600 руб.

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