Букет в Новосибирске на 1 сентября 2021 года: цены, необычные варианты

Яркий букет с подсолнухом смотрится отлично.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Школьники готовятся к Дню знаний и выбирают букет в Новосибирске на 1 сентября 2021 года для любимых учителей. Как подарить красивый и запоминающийся букет, «Комсомолке» рассказали флористы.
МИНИ-БУКЕТЫ
Стоимость: 2500 — 3000 рублей
Флористы говорят, что сейчас в тренде небольшие букеты-комплименты, которые прекрасно подходят для вручения 1 Сентября.
Миниатюрный букет-комплимент всегда порадует учителя.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
— Это букеты из роз, кустовой гвоздики, дополненные зеленью. Но всегда важно учитывать и вкусы учителя, особенно если ребенок и его родители их знают. Прекрасный выбор — монобукет из роз, эустомы или матрикарии как память о солнечном лете. Розы в подарок учителю лучше выбрать нестандартного, приглушенного цвета. Сейчас хорошо покупают пудровую розу, — рассказала КП-Новосибирск сотрудница магазина La Rose.
ПОДСОЛНУХ ВМЕСТО ГЛАДИОЛУСА
Стоимость: 250 — 300 рублей за один цветок
Если несколько десятилетий назад желтые гиганты смотрелись на Дне знаний несуразно, то теперь они на самом пике популярности.
— Сейчас сезон подсолнухов, они яркие и стильные. У этого цветка много разновидностей, и большинство из них очень красивые. Диаметр некоторых подсолнухов достигает 10 — 15 сантиметров. В сочетании с другими цветами, например хризантемами, они выглядят объемно, но не громоздко и радуют глаз, — говорит флорист.
И БУКЕТ ПОДАРИТЬ, И ЧАЮ ПОПИТЬ
Стоимость: от 2500 рублей
Букет из конфет и орехов - беспроигрышный вариант для чаепития. Фото: Никита ПОПОВ.
Особенно практичные родители в последнее время дарят учителям съедобные букеты. Их составляют из конфет, орехов, ягод и сухофруктов — такой подарок точно не завянет и поливать его не надо. Однако эти букеты можно купить не в каждой цветочной лавке. Продаются они только в специализированных магазинах.
КОНКРЕТНО
Цены на букет в Новосибирске к 1 сентября 2021 года
Мы приводим средние цены. В разных магазинах действуют скидки на букеты к 1 сентября. Например, в LaRose скидка составляет 10-40%, в Delaflor — до 50%.
Гвоздика — от 50 руб.
Роза — от 60 руб.
Хризантема — от 100 руб.
Ирис — от 120 руб.
Альстромерия — от 170 руб.
Орхидея — от 180 руб.
Ромашка — от 190 руб.
Гербера — от 240 руб.
Подсолнух — от 250 руб.
Эустома — от 350 руб.
Лилия — от 600 руб.
Гортензия — от 600 руб.
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