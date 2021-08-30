Юлия Барановская прилетела в Новосибирск помочь детям с фенилкетонурией

Фото: партия «Новые люди».

Родители детей с фенилкетонурией сталкиваются с множеством трудностей. Председатель Всероссийского общества по фенилкетонурии Матлюба Хакимова - мама четверых детей, у троих из которых диагностировали это заболевание. В своем инстаграм-аккаунте она обратилась за помощью к стороннице партии «Новые люди», телеведущей Юлии Барановской. Юлия откликнулась и прилетела в Новосибирск, чтобы лично обсудить возможности поддержки детей с этим заболеванием.

Юлия Барановская. Фото: партия «Новые люди».

ПОЧТИ ВСЕ - ПОД ЗАПРЕТОМ

Фенилкетонурия - болезнь редкая, это врожденное нарушение белкового обмена, когда не усваивается фенилаланин, одна из аминокислот белка.

Людям с таким диагнозом нужно всю жизнь соблюдать строгую диету, это единственное доступное лечение. Под запрет попадают почти все продукты: мучное, крупы, мясо, молоко, бобовые. Приходится готовить еду из определенных овощей, фруктов, макарон, особых смесей для выпечки, заменителей риса, яиц, молока. В диету обязательно входит аминокислотная смесь, которая заменяет продукты с высоким содержанием белка. И это не временная мера, это на всю жизнь. Если диету не соблюдать, последствия будут катастрофическими: повреждается центральная нервная система, развивается умственная отсталость, вплоть до олигофрении. Продукты-заменители стоят дорого, аминокислотная смесь - еще дороже. К тому же найти и купить их в аптеках или обычных супермаркетах невозможно, нужно обращаться в специализированные магазины и ждать поставку.

Фото: партия «Новые люди».

ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ

На круглом столе Юлии Барановской перечислили конкретные проблемы, с которыми сталкиваются родители детей с фенилкетонурией в различных регионах России. В прошлом году правительство по просьбе родителей продлило инвалидность по этой болезни с 14 до 18 лет. Однако уже пошли первые отказы в инвалидности по Москве и Ленинградской области.

Во многих регионах России ребятишек не обеспечивают положенным им по закону льготным горячим питанием в детских садах и школах. Дорогостоящая аминокислотная смесь в последние годы выдается государством с перебоями, плюс к этому родителей практически лишили выбора и поставляют продукцию только российского производства. У многих детей она вызывает отторжение, и они могут пить только зарубежную смесь.

В России болезнь диагностируют в первые дни после рождения при неонатальном скрининге. И самое страшное - когда у малышей по каким-то причинам не диагностировали заболевание вовремя. Упущенное время без строгой диеты сказывается на их развитии. Столь же пагубно сказывается и промедление в получении правильного питания, перебои с поставками смесей в регионы.

Обсуждение шло долго и трудно, со слезами на глазах, ведь тема очень болезненная.

- До мурашек меня проняла сказанная здесь сегодня мамами фраза о том, что они не просят ничего лишнего. Просят лишь о том, чтобы им дали то, что положено по закону, - поделилась Юлия Барановская.

Итогом круглого стола стало объявление о создании Всероссийской организации помощи больным фенилкетонурией, в которую уже вошли 43 региона, включая Москву.

Дарья Карасева (в центре). Фото: партия «Новые люди».

Отметим, что не случайно встреча прошла именно в Новосибирске.

- В Новосибирской области уже налажено питание детей с особыми потребностями. В Кемеровской области добились того, что таким деткам собирают продуктовые корзины. Наша партия выступает за то, чтобы деньги оставались в регионах. Тогда мы сможем обеспечивать программы подобного рода, чтобы дети могли вкусно питаться и не чувствовать себя неловко в детских садах или школах, - подытожила встречу депутат партии «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области Дарья Карасева. Также она отметила, что партия будет всеми силами помогать организации и распространять успешный опыт по всей стране.