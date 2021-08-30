Последние новости Новосибирска на 30 августа 2021 года: толпа подростков избила школьника, новосибирец стрелял по прохожим

Все важные события в нашем материале. Фото: скриншот

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях региона — в нашей подборке.

ТОЛПА ПОДРОСТКОВ ИЗБИЛА ШКОЛЬНИКА

15-летнего школьника избили подростки. ЧП произошло в микрорайоне Затон Кировского района. Причиной драки стала девушка, с которой познакомился пострадавший подросток. Ее парень заманил «соперника» за гаражи и жестоко избил с друзьями.

СИБИРЯК ОСЛЕП ПОСЛЕ ДРАКИ ВОЗЛЕ НОВОСИБИРСКОГО БАРА

Житель Иркутска стал пострадал, защищая дочку и жену. Мужчина заступился за них у бара и попытался дать отпра оскорбившей их компании, а в итоге оказался в больнице. Одного из обидчиков уже взяли под стражу, а второй все еще разгуливает на свободе.

НОВОСИБИРЕЦ ВЫСТРЕЛИЛ ИЗ РУЖЬЯ В ПЯТЕРЫХ ЛЮДЕЙ

В Новосибирске 59-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе одной из многоэтажек. Инцидент произошел в Заельцовском районе на улице Лебедевского: мужчина начал стрелять из окна и попал в пятерых людей. Следователи возбудили уголовное дело.

НОВОСИБИРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАПАЛИ НА АНИМЕШНИКОВ

В Новосибирске толпа подростков напала на анимешников возле торгового центра «РоялПарк». Хулиганы стали кидать в них палки и брызгать перцовкой в лицо. Одной из девочек стало плохо и ее забрали на скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Что я вам сделал?»: в Новосибирске толпа подростков жестоко избила школьника из-за девушки

Видео, как бьют 15-летнего парня, очевидцы выложили в соцсетях (подробности)

«Папу били по голове и лицу»: сибиряк ослеп на один глаз, заступившись за жену и дочку

Их оскорбила компания парней возле бара (подробности)

«Высунул ружье в окно и палил по людям»: новосибирец устроил стрельбу во дворе высотки

Пострадали пять человек, следователи возбудили уголовное дело (подробности)

Брызгали перцовкой и кидали палки: в Новосибирске школьники напали на анимешников

Сильнее всех пострадала девочка-подросток: она сейчас находится в больнице (подробности)