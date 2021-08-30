Последние новости Новосибирска на 30 августа 2021 года: толпа подростков избила школьника, новосибирец стрелял по прохожим

Все важные события в нашем материале. Фото: скриншот
Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях региона — в нашей подборке.
ТОЛПА ПОДРОСТКОВ ИЗБИЛА ШКОЛЬНИКА
15-летнего школьника избили подростки. ЧП произошло в микрорайоне Затон Кировского района. Причиной драки стала девушка, с которой познакомился пострадавший подросток. Ее парень заманил «соперника» за гаражи и жестоко избил с друзьями.
СИБИРЯК ОСЛЕП ПОСЛЕ ДРАКИ ВОЗЛЕ НОВОСИБИРСКОГО БАРА
Житель Иркутска стал пострадал, защищая дочку и жену. Мужчина заступился за них у бара и попытался дать отпра оскорбившей их компании, а в итоге оказался в больнице. Одного из обидчиков уже взяли под стражу, а второй все еще разгуливает на свободе.
НОВОСИБИРЕЦ ВЫСТРЕЛИЛ ИЗ РУЖЬЯ В ПЯТЕРЫХ ЛЮДЕЙ
В Новосибирске 59-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе одной из многоэтажек. Инцидент произошел в Заельцовском районе на улице Лебедевского: мужчина начал стрелять из окна и попал в пятерых людей. Следователи возбудили уголовное дело.
НОВОСИБИРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАПАЛИ НА АНИМЕШНИКОВ
В Новосибирске толпа подростков напала на анимешников возле торгового центра «РоялПарк». Хулиганы стали кидать в них палки и брызгать перцовкой в лицо. Одной из девочек стало плохо и ее забрали на скорой помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Что я вам сделал?»: в Новосибирске толпа подростков жестоко избила школьника из-за девушки
Видео, как бьют 15-летнего парня, очевидцы выложили в соцсетях (подробности)
«Папу били по голове и лицу»: сибиряк ослеп на один глаз, заступившись за жену и дочку
Их оскорбила компания парней возле бара (подробности)
«Высунул ружье в окно и палил по людям»: новосибирец устроил стрельбу во дворе высотки
Пострадали пять человек, следователи возбудили уголовное дело (подробности)
Брызгали перцовкой и кидали палки: в Новосибирске школьники напали на анимешников
Сильнее всех пострадала девочка-подросток: она сейчас находится в больнице (подробности)