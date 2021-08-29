«Как тебя земля носит»: новосибирец стрелял из пистолета в коров на Алтае

Инцидент произошел на Алтае. Фото: скриншот из видео
В кадре - мужчина с пистолетом идет к коровам, а потом раздаются выстрелы: одно из животных начинает шататься... Это жестокое видео набрало сотни просмотров в соцсетях и еще больше возмущенных комментариев:
- Урод!
- Да как таких земля носит? - не сдерживают эмоций сибиряки.
Как выяснилось, стрелявший в животных парень отдыхал вместе с другом на Алтае. В ролике видно, что сибиряк выходит из машины уже вооруженным и палит в стадо коров, проходившее мимо...
Судя по аккаунту в «Инстаграм», парень не первый раз держит в руках пистолет. Есть видео, где он стоит возле машины, нажимает на курок и раздается выстрел.
КП-Новосибирск решил узнать у юриста Михаила Спиридонова, что грозит ноовсибирцу:
— Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье наказывается по части 1 статьи 245 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье до трех лет лишения свободы, — рассказал КП-Новосибирск Михаил.
Кроме того, если выяснится, что видео специально снималось для того, чтобы выложить в интернет, то статью могут переквалицифировать на более тяжелую — «Жестокое обращение с животными, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях.
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