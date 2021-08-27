«Мама, хочу тебя увидеть»: сибирячка ищет родителей, бросивших ее в доме малютки 20 лет назад

Женщина решила найти своих биологических родителей спустя 20 лет. Фото: предоставлено Верой Суровегиной

43-летняя Вера Суровегина из Новосибирска ищет своих биологических родителей. Сибирячка выросла в приемной семье и узнала о том, что ее забрали из дома малютки, только когда сама стала мамой. На память о биологических родителях у нее осталась лишь детская медкарточка.

«А КОГДА Я РОДИЛАСЬ?»

Вера появилась на свет в небольшом городе Рубцовске в Алтайском крае. Будучи еще младенцем, она попала в дом малютки, откуда ее и забрали приемные родители.

— Скорее всего, я родилась недоношенной, на седьмом месяце. Меня увезли в Магадан, и там я провела почти все свое детство. А когда началась перестройка, мы с родителями уехали в Новосибирск. Мама родом из Черепаново, поэтому тут было много родственников, — рассказала КП-Новосибирск Вера Суровегина.

Сибирячка росла в приемной семье. Фото: предоставлено Верой Суровегиной

Вера никогда и не подозревала, что ее удочерили. Родители окружили ее и приемного брата заботой и нежностью. Уже будучи беременной, Вера начала подозревать, что мама что-то скрывает.

— Я спрашивала у мамы, как кормить грудным молоком. Интересовалась, когда я родилась — ночью или днем. Она уходила от ответов. А после того, как я родила, родители решили развестись. Тогда мама и рассказала мне, что я приемная, — говорит сибирячка.

«ЗАЧЕМ ВЫ ТАК?»

Веру будто облили ледяной водой. Она не понимала, как такое произошло и почему это так долго скрывалось и всплыло только сейчас. Мама Веры отдала ей ее свидетельство о рождении и старую медкнижку, в которой сибирячка попыталась найти зацепки.

— Многие даты перечеркнуты, фамилия уже не моя, а приемной мамы. Да и из записей ничего непонятно. Мама помнила только, что фамилия вроде бы была Мирошниченко, — объясняет Вера. — Много лет уже, конечно, прошло... Но я не теряю надежды.

Единственная зацепка - медкарта. Фото: предоставлено Верой Суровегиной

Женщина записала видеообращение со своей историей и выложила его в социальные сети. В самом конце она попросила о помощи, потому что не знала, с чего начать поиск.

— Оказывается, даже мамины родственники не подозревали, что я приемная. В СССР было не принято говорить об этом. Когда мама с папой развелись по непонятным причинам, наши с ней отношения сошли на нет, а с папой, наоборот, стали лучше. После этого мне еще больше захотелось узнать свою историю рождения, кем были мои родители, — признается женщина.

На помощь Вере пришли пользователи социальных сетей. Они стали ей подсказывать, куда можно сходить, где поискать. Вере даже предложили прорваться на федеральный канал.

— Я очень хочу увидеть свою маму. При первой встрече я скажу ей: «Здравствуй, мама. Я твоя дочь». Мне только одно непонятно: почему они так со мной? Как они могли оставить меня, крошку, совсем одну? — недоумевает сибирячка.

Уважаемые читатели, если вы узнали на фотографиях Веру и вам знакома семья Мирошниченко из города Рубцовска, пожалуйста, позвоните по номеру 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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