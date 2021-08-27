Последние новости Новосибирска на 27 августа 2021 года: отчим жестоко избил падчерицу, восьмилетний мальчик утонул в реке

Публикуем главные новости за этот день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА / СУ СК РФ по НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 августа 2021 года: в нашей подборке самые важные события за последний день.

ОТЧИМ ЖЕСТОКО ИЗБИЛ ПЯТИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

ЧП произошло в Убинском районе Новосибирской области. Соседи неблагополучной семьи увидели, что отчим жестоко издевается над пятилетней падчерицей: поднимает, а потом резко бросает о землю. Чтобы остановить изверга, люди позвонили участковому и в местную больницу.

ВОСЬМИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК УТОНУЛ В РЕКЕ

Это случилось в поселке Сузун. Трое детей ушли на речку плавать, пока их родители были на работе, один из ребят соскользнул с матраса и ушел под воду. Дети позвали на помощь мужчину, стоявшего на берегу, но он, к сожалению, не смог найти ребенка в воде.

ТРЕХЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПОПАЛ ПОД ТРАКТОР

Малыш попал под трактор-косилку, на котором выкашивали траву по обочине дороги. От травм мальчик скончался на месте. Прокуратура начала проверку после ЧП.

СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В ДТП С МИКРОАВТОБУСОМ

Авария случилась ночью на Гусинобродском шоссе. Микроавтобус вез 10 пассажиров из Новокузнецка до «Толмачево» и на встречной полосе столкнулся с фурой. Водитель и еще шестерым пассажирам понадобилась помощь медиков. Четверых госпитализировали, среди них 17-летняя девушка.

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