Криминальные новости Новосибирска за неделю: на жестокого отчима завели уголовное дело, эксгибиционист напугал школьниц

Сообщаем главные криминальные события в Новосибирске за эту неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА / СУ СК РФ по НСО.

Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете последние громкие случаи преступлений в городе.

30-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ЖЕСТОКО ИЗБИЛ ПАДЧЕРИЦУ

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Убинского района, который жестоко обращался со своими приемными детьми. Отчим систематически избивал 5-летнюю падчерицу и 4-летнего пасынка. Последний раз он издевался над девочкой, поднимая ее за ногу и резко бросая о землю. Это увидели соседи и сообщили в органы. Проверку также начала прокуратура. А мать детей тем временем хотят лишить родительских прав.

58-ЛЕТНИЙ ЭКСГИБИЦИОНИСТ НАПУГАЛ ДВУХ ДЕВОЧЕК

В Советском районе две 9-летние девочки были на улице, когда увидели, как мужчина, живущий в доме поблизости, показал им в окно большего того, что должны видеть дети. На эксгибициониста завели уголовное дело..

ПОДРОСТКАМ, ЖЕСТОКО ИЗБИВШИМ ТАКСИСТКУ, ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

Суд вынес приговор четырем парням, жестоко избившим таксистку в Первомайском районе. Напомним, произошел громкий случай еще в декабре 2020 года: когда женщина остановилась около ларька, чтобы купить сигарет, на нее налетели несколько молодых парней. Они сильно избили сибирячку, а потом затащили в ее же авто и уехали.

В НОВОСИБИРСКЕ НАЧАЛИ СУДИТЬ ПРОДАВЦА, КОТОРЫЙ СКИНУЛ 14-ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНИКА С КРЫЛЬЦА МАГАЗИНА

Прокуратура Центрального района направила в суд дело продавца, который скинул ребенка с крыльца магазина. Напомним, ЧП случилось 12 декабря 2020 года у магазина красок на улице Каменская. Школьник хотел скатиться на «сноускейте» с перил на крыльце магазина, но продавец на него набросился. Ребенок получил тяжелую травму головы и впал в кому.

ХОККЕИСТ-ДЕБОШИР ПОРЕЗАЛ ОХРАННИКА НОЧНОГО КЛУБА

Спустя почти год дело о потасовке, случившейся в новосибирском баре, направили в суд. Тогда буйный посетитель в компании шести человек напал на охранника заведения и изрезал его ножом. Инициатором драки оказался 24-летний нападающий Ночной хоккейной лиги любительских команд.

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