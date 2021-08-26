Как пройдет 1 сентября 2021 в Новосибирске: топ-6 главных вопросов о школьных линейках

Школьникам обязательно измерят температуру.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Новый учебный год начнется меньше чем через неделю, и ученики и их родители переживают, каким будет 1 сентября 2021 в Новосибирске. В правительстве Новосибирской области подготовили разъяснение для родителей, и сегодня мы публикуем ответы на топ-6 самых важных вопросов о линейках.
1. Перенесут ли начало учебного года?
День знаний пройдет, как и всегда, 1 сентября. Это среда, так что учебная неделя сдвигаться не будет.
2. Где проведут линейки на 1 сентября 2021 в Новосибирске?
Линейки будут проводиться только на свежем воздухе, об этом сообщили в правительстве области. Для каждого класса или параллели школы организуют отдельное мероприятие — так риск заражений снизится.
Маски - примета времени.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
3. Родителей пустят на линейку? А бабушек с дедушками?
Мамам и папам, конечно, можно прийти на линейку, но обязательно в защитных масках и не забывать про дистанцию. Ограничений насчет количества родственников нет, но чем меньше будет столпотворения, тем лучше.
Все также зависит от погоды. Если пойдет дождь, то стоять на улице ребята не смогут — их отведут в классы, куда родителей уже не допустят.
4. Можно ли дарить учителям цветы?
Можно, тут никаких запретов в связи с пандемией коронавируса пока нет.
5. У учителей должен быть сертификат о вакцинации?
Оперативный штаб рекомендует всем учителям и воспитателям сделать прививку до начала учебного года. Как будет организована вакцинация педагогов в каждой школе, в министерстве образования пока решают.
6. Как детей защитят от заражения?
Во всех школах будут предусмотрены одноразовые маски, моющие и дезинфицирующие средства, антисептики и рециркуляторы. Регулярная влажная уборка, ношение масок для педагогов и персонала школы — все это останется.
В регионе 37 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
КСТАТИ
Дистанционку вернут?
Министр образования области Сергей Федорчук заявил, что занятия планируют проводить очно. Если ситуация ухудшится, то, возможно, учеников 5 — 11 классов переведут на очно-заочную, заочную или смешанную форму обучения (сочетание очного и онлайн-обучения). Младшеклассники при любой ситуации продолжат учиться в школе.
Дети не будут переходить из кабинета в кабинет, все уроки будут проводить в одном помещении. Кроме физкультуры и уроков вроде химии или физики, на которых не обойтись без приборов и спецоборудования. И никаких совмещенных уроков — бегать по спортзалу или устраивать опыты двум классам одновременно запрещено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер