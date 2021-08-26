Как пройдет 1 сентября 2021 в Новосибирске: топ-6 главных вопросов о школьных линейках

Школьникам обязательно измерят температуру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый учебный год начнется меньше чем через неделю, и ученики и их родители переживают, каким будет 1 сентября 2021 в Новосибирске. В правительстве Новосибирской области подготовили разъяснение для родителей, и сегодня мы публикуем ответы на топ-6 самых важных вопросов о линейках.

1. Перенесут ли начало учебного года?

День знаний пройдет, как и всегда, 1 сентября. Это среда, так что учебная неделя сдвигаться не будет.

2. Где проведут линейки на 1 сентября 2021 в Новосибирске?

Линейки будут проводиться только на свежем воздухе, об этом сообщили в правительстве области. Для каждого класса или параллели школы организуют отдельное мероприятие — так риск заражений снизится.

Маски - примета времени. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3. Родителей пустят на линейку? А бабушек с дедушками?

Мамам и папам, конечно, можно прийти на линейку, но обязательно в защитных масках и не забывать про дистанцию. Ограничений насчет количества родственников нет, но чем меньше будет столпотворения, тем лучше.

Все также зависит от погоды. Если пойдет дождь, то стоять на улице ребята не смогут — их отведут в классы, куда родителей уже не допустят.

4. Можно ли дарить учителям цветы?

Можно, тут никаких запретов в связи с пандемией коронавируса пока нет.

5. У учителей должен быть сертификат о вакцинации?

Оперативный штаб рекомендует всем учителям и воспитателям сделать прививку до начала учебного года. Как будет организована вакцинация педагогов в каждой школе, в министерстве образования пока решают.

6. Как детей защитят от заражения?

Во всех школах будут предусмотрены одноразовые маски, моющие и дезинфицирующие средства, антисептики и рециркуляторы. Регулярная влажная уборка, ношение масок для педагогов и персонала школы — все это останется.

В регионе 37 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Дистанционку вернут?

Министр образования области Сергей Федорчук заявил, что занятия планируют проводить очно. Если ситуация ухудшится, то, возможно, учеников 5 — 11 классов переведут на очно-заочную, заочную или смешанную форму обучения (сочетание очного и онлайн-обучения). Младшеклассники при любой ситуации продолжат учиться в школе.

Дети не будут переходить из кабинета в кабинет, все уроки будут проводить в одном помещении. Кроме физкультуры и уроков вроде химии или физики, на которых не обойтись без приборов и спецоборудования. И никаких совмещенных уроков — бегать по спортзалу или устраивать опыты двум классам одновременно запрещено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.