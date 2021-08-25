Под окном - мусорные Альпы: как помогут новосибирцам, живущим рядом с полигоном

Так сейчас выглядит детская площадка у дома. Фото: Дарья МУЛОВА

Район Хилокского рынка, особенно улица Малыгина - мягко говоря, не самое привлекательное место в городе. Там новосибирцы живут, а точнее - выживают по соседству с левобережным мусорным полигоном. Недавно здесь состоялось выездное совещание с депутатами Совета депутатов города Новосибирска, представителями прокуратуры, мэрии и экологов. Что удалось выяснить и как будут решать вопрос с расселением людей из опасного места?

«МЫ НЕ МОЖЕМ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА»

Солнечный день. Во дворе играют дети, слышен смех и веселые крики, на лавочках отдыхают пенсионеры. Но эта картинка только на первый взгляд кажется идеальной. Рядом, за забором, заброшенные корпуса бывших воинских частей, а прямо за ними возвышается левобережный мусорный полигон. До него по прямой меньше километра. Вид из окон трехэтажек здесь открывается «живописный» - мусорные Альпы.

- Я живу на улице Малыгина с 1968 года, и не всегда здесь были такие ужасные условия. Но чаша терпения у нас, местных жителей, уже переполнилась. Дома не признают ни ветхими, ни аварийными, хотя канализации нет, штукатурка отваливается, сыро. Когда горит полигон, мы не можем выйти из дома, сидим с закрытыми окнами. И это в летнюю жару! А как тяжело детям! Они ведь хотят гулять, а на улице все заволокло ядовитым дымом. Заниматься проблемами полигона никто не хочет. Говорят, что пожары происходят из-за самовозгорания. Но ведь это не так! Жгут, чтобы освободить место для нового мусора! Складировать-то его почти уже некуда, - рассуждает местная жительница Лидия Кубанская.

Новосибирские депутаты пытаются помочь сибирякам и подчеркивают, что есть два возможных решения в этой ситуации: расселить дома рядом со свалкой или рекультивировать мусорный полигон.

- Думаю, нужно двигаться в обоих направлениях: закрывать полигон и расселять людей. Потому что полигон не единственная беда этой местности: рядом рынок и кладбище. Люди живут в нечеловеческих условиях, в осаде, считает депутат Совета депутатов города Новосибирска (фракция «Единая Россия») Лилия Гончарова.

ПОЛИГОН ОТРАВЛЯЕТ ЖИЗНЬ?

Для решения вопроса привлекли прокуратуру. И по приглашению прокурора Новосибирской области Сергея Коростылева во двор дома № 25 по улице Малыгина приехали представители мэрии, МУП «САХ», МЧС, Роспотребнадзора и экологи. Встреча с местными жителями прошла эмоционально. Люди рассказывали о полчищах крыс размером с кошку, о тараканах, которых травят каждый месяц, о клопах, о том, что часто болеют и взрослые и дети!

Представители Роспотребнадзора доказывали, что после забора проб в окрестностях превышения вредных веществ не выявлено. Но независимые экологи говорили об обратном и для доказательства взяли на экспертизу овощи из местных огородов, воду из озера и даже пыль. Если обнаружат превышение опасных веществ, то жить здесь нельзя!

- Будет проведена еще одна независимая экспертиза. Вместе с жителями возьмем пробы и тогда точно будем знать, в каком состоянии почва и природа. Мы писали письма и губернатору НСО, и мэру Новосибирска. Ответ получаем один и тот же: пока не будет альтернативы полигону, ситуация не изменится, отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска (фракция «Единая Россия») Андрей Аникин.

Андрей Аникин.

В том, что ситуацию нужно решать, никто из собравшихся на совещании не сомневается, но о закрытии полигона пока говорят с осторожностью.

- Полигон нужно консервировать и рекультивировать. Мы готовы, но, к сожалению, альтернативы этому полигону пока нет. Нет свободных земельных участков, на которых можно разместить новый полигон. Считаю, во всем виноват концессионер, который не выполнил условия, не построил новый полигон и сортировочный завод, - говорит директор МУП «САХ» Андрей Зыков.

Но вопрос с переселением местных жителей, которые оказались окружены источниками вредных выбросов, нужно решать срочно. Ведь вокруг полигона образуются новые свалки. Мусор с Хилокского рынка - неликвидные сгнившие фрукты, овощи - коробками сваливают и сжигают среди белого дня недалеко от домов. И местные жители дышат этим опасным коктейлем. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска намерены добиваться решения вопроса.