Последние новости Новосибирска на 26 августа 2021 года: детей, которые ели окурки, вернули матери, от коронавируса умерла двухмесячная девочка

Дети жиль в жутких условиях. Фото: предоставлено Татьяной Осадчей.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях в региооне - в нашей подборке.

ОПЕКА ВЕРНУЛА МАТЕРИ, У КОТОРОЙ ДЕТИ ЕЛИ ОКУРКИ, СЫНОВЕЙ И ДОЧКУ

История 41-летней сибирячки из Тогучинского района, у которой изымали семерых детей, завершилась накануне 1 сентября. После скандала с видео, на котором ее сын ел окурки, женщину лишили родительских прав. Администрация помогла сибирячке отремонтировать дом, навести порядок, и детей ей вернули.

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛА ДВУХМЕСЯЧНАЯ ДЕВОЧКА

Малышка скончалась еще в июле, однако в официальную статистику попала только сейчас. Она стала самой маленькой жертвой ковида в Новосибирской области.

58-ЛЕТНИЙ ЭКСГИБИЦИОНИСТ НАПУГАЛ ДВУХ ДЕВОЧЕК

В Советском районе две 9-летние девочки были на улице, когда увидели, как мужчина, живущий в доме поблизости, показал им в окно свои половые органы. На эксгибициониста завели уголовное дело.

ПОДРОСТКАМ, ЖЕСТОКО ИЗБИВШИМ ТАКСИСТКУ, ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

В Новосибирске суд вынес приговор четырем парням, жестоко избившим таксистку в Первомайском районе. Напомним, произошел громкий случай еще в декабре 2020 года: когда женщина остановилась около ларька, чтобы купить сигарет, на нее налетели несколько молодых парней. Они сильно избили сибирячку, а потом затащили в ее же авто и уехали.

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