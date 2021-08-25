«Начиталась «Гарри Поттера»: сибирячка превратила бабушкину дачу в сказочный домик и взорвала Инстаграм

Бабушкин домик в Мошковском районе помог девушке стать иконой стиля. Фото: предоставлены Дарьей Левиной

Сибирячка Дарья Левина с детства обожала винтажные вещи своей бабушки — посуду, платья, мебель. Хотела стать логопедом, но любовь к старине и блошиным рынкам победила. Девушка начала проводить сказочные фотосессии в стиле Гарри Поттера, Джейн Остин и викторианской весны. Даже купила дачный домик у пенсионерки под Новосибирском и превратила его в маленький Хогвартс. Милые картинки взорвали Инстаграм, а европейские писатели, представители модных брендов и журналов заказывают фото для обложек. Как превратить старую дачу в картинку из фильма всего за 150 тысяч рублей — в материале КП-Новосибирск.

Фотограф делает стилизации под романы и сказки, например «Принцесса на горошине». Фото: предоставлены Дарьей Левиной

СЪЕМКИ ДЛЯ «ЭНН ИЗ ЗЕЛЕНЫХ КРЫШ»

Сибирячка Дарья Левина живет будто в английском романе — старый буфет, фарфоровые чашки и уютный домик собирают десятки тысяч лайков. Девушку цитируют зарубежные журналы моды — вот она, международная популярность. Однако четыре года назад Дарья была обычной студенткой НГМУ, училась на логопеда.

— Мне всегда хотелось делать что-то волшебное. Я начала вести блог в инстаграме, занялась фотографией. Сперва любила скандинавский стиль, а потом нашла марафон «'эдвардианская весна» и начала читать об этой эпохе. Решила делать стилизации — съемки, вдохновленные фильмами и книгами. После стилизации по Гарри Поттеру мне стали писать иностранные журналы и издательства, — рассказала Дарья Левина.

Снимки Дарьи попали в сербский журнал Plezir Magazine, потом сибирячка снимала коллекцию туфель для сингапурского бренда, посвященного Португалии. А сейчас делает проект по семейной драме «Энн из Зеленых крыш», снятой в США и Германии.

Винтажные вещи можно найти на «Авито» или на блошином рынке. Фото: предоставлены Дарьей Левиной

БОТИЛЬОНЫ ЗА СЕМЬСОТ РУБЛЕЙ

— Мой самый любимый проект — это съемки для «Энн из Зеленых крыш». Для нее я подготовила шесть образов. А сейчас я готовлю следующий – по «Гордости и Предубеждению», где будут образы, вдохновлённые Элизабет, Джейн и Мистером Дарси. Многие винтажные вещи я нахожу на «Авито», что-то продают блогеры, иногда стоит сходить на блошиный рынок возле ДК «Чкалова». Однажды я купила там винтажные ботильоны за 700 рублей, которые в интернете продают за 22 тысячи, — призналась Дарья Левина.

Чтобы создать романтический кадр, не нужно поступать в Хогвартс — достаточно насмотренности — фильмов, сериалов, книг и соцсети Pinterest. Нужно лишь разбираться! Кстати, через два месяца девушка издаст свою первую книгу в издательстве «Комсомольская правда».

Старый советский буфет можно превратить в винтажный элемент интерьера. Фото: предоставлены Дарьей Левиной

СЕКРЕТЫ: КАК СДЕЛАТЬ ДАЧУ, КАК С КАРТИНКИ

Больше всего Дарья мечтала о своей даче — такой, как будто бы из книг про Гарри Поттера. Вместе с мужем они искали подходящий вариант два года и наконец нашли — в Мошковском районе, на берегу Ини. Бабушкин домик сразу поразил любительницу винтажа круглой верандой и маленьким садом, пусть и немного запущенным. Хозяйка — пожилая художница Светлана — скрепя сердце продавала участок, так как заниматься им уже не было сил. Но Дарья вдохнула в него новую жизнь и превратила постройку в пряничный домик.

— Мы все делали сами — сначала убрали весь пластик, потом перекрыли крышу, обновили фасад и украсили фронтон. Привели в порядок участок, отреставрировали мебель — потратили всего 150 тысяч рублей. Чудесный сад перевесил все минусы — и разбитую дорогу, и приличное расстояние от Новосибирска. Соседи — загляденье, рядом много домов с резьбой и беседками. Такие дачи обычно не продают, они переходят по наследству. Кажется, мне сказочно повезло, — радуется Дарья Левина.

Бабушкин домик в Мошковском районе помог девушке стать иконой стиля. Фото: предоставлены Дарьей Левиной

Семья потратила четыре месяца не зря. Видео переделки бабушкиной дачи набрало больше 100 тысяч просмотров за две недели, а видео про перемены интерьера кухни посмотрели еще 60 тысяч человек. Подписчицы в восторге, они спрашивают совета, как сделать дачу прекрасной. Дизайнер назвала главные ошибки дачников.

— Больше всего задевают заборы из профлиста — людям кажется, что так безопаснее. Но это убивает саму идею дачи и портит вид. Такое ощущение, что люди переезжают из бетонной квартиры-коробки в другую коробку. А вот старые деревянные заборы дарят простор, — говорит Дарья Левина.

Вторая ошибка — это обшивка сайдингом. Яркие металлические крыши тоже портят вид и мешают отдыху, а спутниковые тарелки и пластиковые окна убивают весь колорит.

— Некоторые современные дачники не ценят покой, а используют дачу для тусовок. Там даже более шумно, чем в городе — отовсюду играет музыка, вечером пускают фейерверки, устраивают тусовки, — негодует Дарья Левина. — Но дача не должна быть идеальной. Главное — уют и душевность, тогда и получится как на лучших картинках.

Смотреть видеосюжет Сибирячка превратила бабушкину дачу в сказочный домик и покорила "инстаграм"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.