«Единая Россия» приняла народную программу

Президент России Владимир Путин. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа.

Напомним, что предложения в народную программу собирали более двух месяцев в ходе масштабной кампании: на площадках партии по всей стране в ходе круглых столов и стратегических сессий, а также на сайте NP.ER.RU их могли внести все желающие. В общей сложности поступило почти 2 миллиона анкет, в которых россияне изложили свое видение решения вопросов в разных сферах жизни. Около 20 тысяч предложений внесли жители Новосибирской области. Наибольшее внимание - здравоохранению, образованию, экономике, культуре, экологии и городской среде, а также жизни на селе.

- Программная комиссия «Единой России» детально проанализировала все полученные предложения. Выделены проблемы, которые необходимо отразить в предвыборных документах региональных и местных отделений партии. И мы сформулировали наши задачи в народной программе, с которой идем на выборы депутатов Государственной Думы. Этот документ рассчитан на 5 лет. В нем есть конкретный набор действий, выверенных партией, с участием коллег из правительства, экспертами и гражданами страны, - сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

Председатель партии Дмитрий Медведев (в центре). Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Съезде партии принял участие Президент России Владимир Путин. В своем выступлении глава государства представил целый ряд собственных инициатив. Это индексация пенсий в 2022 году выше уровня инфляции, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, а также единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей военнослужащим вне зависимости от звания, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов. На фоне лесных пожаров президент предложил усилить систему лесоохраны. Для этого дополнительно выделят 24 миллиарда рублей.

- По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная ответственность, - отметил Владимир Путин.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Анонсировал Владимир Путин и новую программу расселения аварийного жилья. В нее попадут дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года. На эти цели будет выделено 45 миллиардов рублей.

- Набор инициатив, представленных на съезде, очень разный: от социальных до экономических. Что касается экономических инициатив, то остановлюсь на одной, очень актуальной для Новосибирской области. Это расселение граждан из аварийного жилья. Ожидаемо, что при высоких темпах расселения по второй программе (действующей от 1 января 2017 года) следовало ждать ускоренного запуска уже третьей программы. Об этом сегодня с трибуны говорил и президент. Уверен, депутаты Госдумы поддержат это предложение, из федерального бюджета в следующие годы будут добавляться средства на ускоренную реализацию этой новой программы, - сказал секретарь Новосибирского регионального отделения «Единой России» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам президента Владимира Путина, беспрецедентная сумма в размере 340 миллиардов рублей будет направлена на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Вопрос о необходимости ее развития неоднократно поднимали новосибирские депутаты.

- Безусловно, практически все наши предложения учтены, в том числе о перезагрузке системы здравоохранения и о развитии санитарной авиации, о чем я говорил много раз. Это особенно актуально для Новосибирской области - у нас большая и труднодоступная территория, - прокомментировал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- «Единая Россия», как уже неоднократно было доказано, не дает пустых обещаний: если что-то заложено в программу, то обязательно должно быть выполнено. Поэтому народная программа - это важнейший документ для партии, руководство к действию, - считает первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. - Думаю, сейчас экономическая ситуация в стране существенно улучшилась: в этом году мы видим и рост экономики, и увеличение доходов бюджета, что чрезвычайно важно, резервы у нас достаточно серьезные. Сейчас есть возможность направить на инвестиции, на инфраструктурные проекты больше средств.

Для того чтобы предложения, вошедшие в народную программу, не остались набором предвыборных лозунгов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, также выступивший на Съезде партии, предложил проводить ежегодную конференцию с подведением итогов реализации программы.

- Но для этого надо побеждать. Важно, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих других трибун, - подчеркнул Сергей Шойгу.