«Они не дали покалечить ребенка»: в Новосибирской области прохожие вырвали мальчика из лап сторожевой собаки

Школьник пропустит две недели учебы из-за нападения. Фото: предоставлены героями публикации

Шестиклассник Артем не пойдет в школу 1 сентября — мальчик лежит в гипсе после нападения сторожевого пса. Огромная собака, помесь алабая, порвала цепь, выбежала на улицу и повалила ребенка. Очевидцы утверждают, что пес чуть не отгрыз мальчику ногу. Спас Артема охранник местного общежития, а парень, просто проходивший мимо, перевязал раны. О том, как неравнодушные прохожие спасли жизнь ребенку, — в материале КП-Новосибирск.

СОРВАЛАСЬ С ЦЕПИ

Инцидент произошел 22 августа в селе Егорьевское Маслянинского района. 12-летний Артем вышел из ворот своего дома, встретил друзей и захотел отправиться с ними на речку. Но тут случилось страшное — на улицу вылетела огромная собака и накинулась на Артема, сбила его с ног и вцепилась в левую ногу.

Возможно, ее разозлил шум ребятни. Как выяснилось позже, это был соседский сторожевой пес, помесь алабая.

— На крики Артема прибежал охранник общежития на улице Почтовой, оно находится совсем рядом, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. — Мужчина отогнал собаку, а то она искалечила бы сына! Тут же проходивший мимо парень перевязал рану до приезда скорой, ведь сын истекал кровью. Мы отвезли Артема в районную больницу, там зашили раны и наложили гипс. Спасибо большое охраннику Евгению с предприятия «Гелион» и неизвестному парню за помощь!

Врачи прописали пострадавшему постельный режим и уколы на три недели вперед.

ПСА УСЫПИЛИ

Хозяин собаки тоже поступил по-человечески, не стал держать оборону.

— Хозяин собаку усыпил, перед нами извинился. Он помогает с лечением, так что мы не стали писать заявление в полицию и подавать в суд. Раньше пес уже сбегал — видимо, был плохо привязан.

По словам женщины, Артем тоже показал себя смелым парнем — эта история не стала для него шоковой. Мальчик держится хорошо и не страдает от кошмаров.

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