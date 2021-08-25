Последние новости Новосибирска на 25 августа 2021 года: закладчики напали на пару в лесу, хоккеист порезал охранника бара

Девушка просит помочь ей найти человека, напавшего на нее. Фото: предоставлено Александрой Сухотской.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 августа 2021 года: публикуем подборку самых важных событий за последний день.

ПАРНИ ДВАЖДЫ ПРОЕХАЛИ ПО ДЕВУШКЕ НА МАШИНЕ И ИЗБИЛИ ЕЕ ЖЕНИХА

Жуткая история произошла на Ключ-Камышенском плато 23 августа. На сибирячку и ее парня, которые вышли в лес смотреть на звезды, напала компания из шести человек: они наехали на нее ндевушку на машине и избили. По ее версии, это были закладчики, которые посчитали пару свидетелями преступления.

ХОККЕИСТ-ДЕБОШИР ПОРЕЗАЛ ОХРАННИКА НОЧНОГО КЛУБА

Спустя почти год дело о потасовке, случившейся в баре «Мишкин&Мишкин» в Новосибирске, направили в суд. Тогда буйный посетитель в компании шести человек напал на охранника заведения и изрезал его ножом. Инициатором драки оказался 24-летний нападающий Ночной хоккейной лиги любительских команд.

СИБИРЯЧКА МЕСЯЦ ИСКАЛА ЛЮБИМУЮ ДВОРНЯЖКУ

Преданная хозяйка, потеряв питомца, отчаянно его искала. Женщине это стоило невероятных усилий: она лазала под заборами и даже ночевала возле мусорок. Хозяйка рассказала, как ей в итоге удалось найти собаку.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ СПОРТКОМПЛЕКС, ГДЕ 9-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПОСТРАДАЛА НА БАТУТЕ

Прокуратура Новосибирской области проверит спорткомплекс в Краснообске, где 9-летняя девочка сломала позвоночник после прыжков на батуте. Правоохранители могут возбудить уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.