Дебошир, порезавший охранника ночного клуба в Новосибирске, оказался хоккеистом

Спортсмен, избивший охранника, ответит за драку перед судом. Фото: соцсети.

За скандальную потасовку, которая произошла осенью 2020 года, ответит только один участник. Напомним, драка у ночного клуба случилась в ночь с 26 на 27 сентября. Охранники заведения отказались впускать в бар-ресторан «Мишкин & Мишкин» хорошо выпившую компанию. Кулачный бой развернулся прямо в тамбуре заведения. У одного из нападавших с собой оказался нож, он ранил сотрудника службы безопасности 39-летнего Евгения Лавриненко. На глазах у сотни свидетелей мужчину, истекающего кровью, на машине скорой помощи увезли в больницу.

— Долго пришлось восстанавливаться, чтобы вновь вернуться на работу, — признался КП-Новосибирск пострадавший охранник.

Евгений получил тяжелые травмы, оберегая посетителей клуба от пьяной компании. Фото: соцсети

У Евгения медики диагностировали тогда множество травм: от ушибов до двух ножевых ранений.

Очевидцы сообщали, что в конфликте участвовали три секьюрити и шесть пьяных посетителей. После того, как очевидцы вызвали полицию, а пострадавшего увезли на скорой, буйная компания скрылась с места ЧП. По горячим следам задержать нападавших не удалось.

— В конце декабря 2020 года по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Подозреваемый был задержан и вину признал. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Хоккеист оказался на скамье подсудимых. Фото: nhliga.com

Как оказалось, буйным посетителем с ножом был нападающий Ночной хоккейной лиги любительских команд. 24-летний парень активно занимался спортом, выступал в региональном чемпионате X Фестиваля НХЛ за Новосибирскую область. Ранее у хоккеиста проблем с законом не было, он не судим. За нападение на охранника ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Комсомольская правда» будет следить за судебным разбирательством и дальнейшим развитием этой истории.

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