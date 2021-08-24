Центры питания АО «РЭС» готовы обеспечить электроснабжение новых потребителей - от крупных инвестплощадок до частного домостроения

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

За последние два года предприятию удалось значительно нарастить резерв свободных мощностей благодаря выполнению целого комплекса мероприятий, в том числе в рамках инвестиционной программы. За этот период был модернизирован ряд высоковольтных подстанций с увеличением трансформаторной мощности.

По итогам первого полугодия 2021 года число открытых для технологического присоединения потребителей центров питания АО «РЭС» увеличилось до 244. При этом суммарный резерв свободной мощности увеличился до 698,1 МВт, что на 4,5% выше аналогичного периода предыдущего года.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В течение 2021 года к перечню центров питания, готовых обеспечить электроснабжение новых потребителей, добавились высоковольтные электрические подстанции, расположенные как в Новосибирске, так и на территории области. Среди них - ПС 110 кВ Барлак и ПС 110 кВ Центральная, совсем недавно реконструированные в рамках инвестиционной программы АО «РЭС». Кроме того, в текущем году энергетики планируют завершение реконструкции на ПС 110 кВ Баганская и ПС 110 кВ Ельцовская. Все это, безусловно, даст возможность увеличить объемы свободных мощностей для технологического присоединения новых потребителей и, как следствие, повысит инвестиционную привлекательность Новосибирской области.

Стоит отметить, что увеличение числа открытых для технологического присоединения центров питания имеет ряд несомненных преимуществ для заявителей Новосибирской области:

• появляется возможность технологического присоединения временных объектов, в том числе предназначенных для строительства крупных производственных площадок или многоквартирных домов в тех районах, где ранее резерв свободной мощности отсутствовал;

• упрощается процедура выдачи договора;

• сокращается непосредственно договорной срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Актуальная информация о наличии свободной мощности размещается на официальном сайте АО «РЭС» строго в соответствии с требованиями стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. Для удобства потребителей информация в том числе наглядно отображается на интерактивной карте загрузки центров питания, где приведена информация о географическом расположении и наименовании каждой конкретной подстанции, указаны количество и мощность установленных трансформаторов, а также объем свободной мощности для технологического присоединения.

Стоит отметить, что энергетики активно развивают различные электронные сервисы для обслуживания клиентов по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям - постоянно внедряются улучшения на официальном сайте компании, расширяются возможности личного кабинета, внедрен виртуальный онлайн-консультант и уже ведется разработка мобильного приложения.

В АО «РЭС» намерены и дальше продолжать реализацию целенаправленной политики повышения доступности технологического присоединения к электрическим сетям и эффективности взаимодействия с потенциальными клиентами, инвестиционным сообществом и органами власти.