Последние новости Новосибирска на 24 августа 2021 года: сибирячка убила мать топором, скандального водителя автобуса могут уволить

В городе Обь девушка жестоко расправилась со своей 50-летней матерью. Фото: СУ СКР по НСО
Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете из нашей подборки.
СИБИРЯЧКА УБИЛА СВОЮ МАТЬ
20-летнюю девушку из города Обь обвиняют в убийстве собственной матери. Женщины поссорились в бане, из-за чего дочь ударила мать топором по голове, а после этого подожгла баню, чтобы замести следы преступления.
ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ НЕ ВЫПУСКАЛ ИЗ АВТОБУСА МАТЬ С РЕБЕНКОМ, МОГУТ УВОЛИТЬ
Скандал, случившийся в автобусе №29, получил продолжение. Руководство может уволить водителя, удерживавшего в автобусе сибирячку с ребенком, которого стошнило в салоне. Мужчину уже отстранили от работы.
ВАГОН СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ
ЧП случилось на перегоне станции Новосибирск-Восточный. С рельсов сошел вагон грузового поезда. К счастью, никто не пострадал. В произошедшем разбираются следователи.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ СНИЗИЛОСЬ
Пик третьей волны коронавируса в Новосибирске сошел, коронавирусом стали заболевать на 3% меньше людей, чем на предыдущей неделе. По прогнозам регионального Роспотребнадзора, эта тенденция продолжится в дальнейшем.
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