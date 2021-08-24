Новосибирцы приняли участие в съезде-перфомансе партии «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди».

На мероприятии не было сцены, программа партии зачитывалась под музыку Штрауса в исполнении симфонического оркестра. Лидеры партии напомнили, что их главная задача - принести в Госдуму голос регионов.

В работе съезда приняли участие более 2 500 делегатов со всей России.

Фото: партия «Новые люди».

Новые люди приняли на съезде предвыборную программу. В неё вошли десятки идей для улучшений во всех сферах: экономике и политическом устройстве, медицине и образовании, обороне и безопасности, экологии и внешней политике. Манифест Новых людей прозвучал под музыку Штрауса в исполнении симфонического оркестра. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сообщил, что принятая на съезде программа партии невелика, но содержательна.

- Она проста и понятна. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы - туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны, - подчеркнул он.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

Советник председателя партии по региональным вопросам, «народный мэр» Якутска Сардана Авксентьева за три месяца побывала в 25 регионах. Она изучила проблемы, которые не хочет или не может решить местная власть.

- Больше денег должно оставаться в регионах непосредственно: до 75% всех собираемых налогов и сборов должно оставаться на территории, мы говорим о том, что необходимо поддерживать местное самоуправление, - убеждена Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева. Фото: партия «Новые люди».

Специальными гостями съезда стали телеведущая Юлия Барановская, актёр Сергей Жигунов и журналист Елена Летучая, которая давно занимается проблемами экологии.

- Озеро Байкал страдает от того, что на дне лежат покрышки и отравляют его. Когда мы узнали об этой проблеме, то приехали в Иркутск и вместе со сторонниками партии достали мусор со дна. Я сама погружалась на дно Байкала за покрышками. Благодарю всех сторонников партии «Новые люди» за то, что они занимаются этой проблемой, - отметила Елена Летучая. Всего со дна Байкала удалось поднять более 400 тонн покрышек.

Елена Летучая. Фото: партия «Новые люди».

Партия «Новые люди» - это партия сообществ: экологи, урбанисты, молодые мамы и общества людей с ограниченными возможностями. Прямо на съезде стартовал велопробег. Блогер и спортсмен с инвалидностью Сергей Карнаухов планирует преодолеть более 2 000 километров на специальном велосипеде по маршруту «Москва - Крым». Таким образом Сергей хочет показать коллегам по партии, что возможно всё.

Сергей Карнаухов. Фото: партия «Новые люди».

- Мы видим, что наши идеи и предложения близки и понятны людям. Новые люди предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, как снизить тарифы, как решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идём в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям, - рассказал журналистам Алексей Нечаев.