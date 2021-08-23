Последние новости Новосибирска на 23 августа 2021 года: водитель удерживал в автобусе мать с ребенком, 11 детей остались без дома из-за пожара

Конфликт между женщиной и водителем автобуса всполошил соцсети. Фото: кадр из видео / Влад КОМЯКОВ.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 августа 2021 года: публикуем подборку самых важных событий за последний день.

ВОДИТЕЛЬ НЕ ВЫПУСКАЛ ИЗ АВТОБУСА МАТЬ С РЕБЕНКОМ

Инцидент произошел утром в автобусе № 29. Там ребенка укачало и вырвало прямо в салоне. Его мать сказала об этом кондуктору. Но кондуктор схватил женщину и не давал ей выйти. Позже водитель заставил ее отмывать автобус, ругаясь матом.

ДВЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ЛИШИЛИСЬ ДОМА ИЗ-ЗА ПОЖАРА

Огонь уничтожил частный дом на улице Бронной, где жили 6 взрослых и 11 детей. Семьи оказались на улице. Вопрос о временном жилье сейчас решает администрация Кировского района.

ПОД ОКНАМИ МНОГОЭТАЖКИ НАШЛИ 24-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ

Тело погибшего нашли на улице Забалуева. Местные жители рассказали, что ночью накануне в квартире, где жил сибиряк, была вечеринка, люди выпивали. Подробности выясняет Следственный комитет.

СИБИРЯЧКА СОБИРАЕТ ДЕНЬГИ ДЛЯ МУЖА-ИНВАЛИДА С МЕНИНГИТОМ

Ирина Ларионова, чей муж деградировал до уровня ребенка после купания в Оби, собирает деньги на его реабилитацию: ее зарплаты и пенсии по инвалидности едва хватает. Она просит помочь всех неравнодушных.

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