Криминальные новости Новосибирска за неделю: арестовали педофила, 11-летний мальчик жестоко избил девочку

Сообщаем главные криминальные события в Новосибирске за эту неделю. Фото: предоставлено героями публикации / СК НСО.

Криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете последние громкие случаи преступлений в городе.

22-ЛЕТНЕГО НАСИЛЬНИКА ШКОЛЬНИЦ ОТПРАВИЛИ ПОД АРЕСТ

Парня из Тогучина подозревают в изнасиловании двух девочек-подростков, которые произошли на прошлой неделе. Одну из них, по словам родителей школьниц, он изнасиловал в Заельцовском парке, другую — в лесном массиве в Дзержинском районе. Подозреваемый будет находиться под арестом два месяца.

ЮНЫЙ ХУЛИГАН СИЛЬНО ИЗБИЛ 10-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

11-летний подросток терроризирует двор многоэтажки и бахвалится тем, что никто его не накажет — ведь ему нет 14 лет. Зато юного агрессора боятся девочки, одной из них он недавно разбил камнем лицо. При этом родители мальчика почти не занимаются его воспитанием. На подростка написали заявление в полицию.

В НОВОСИБИРСКЕ БУДУТ СУДИТЬ ИНСПЕКТОРА ДПС

В суд ушло дело сотрудника ДПС из Тогучина, по вине которого в аварии погиб его коллега. Напомним, авария произошла 24 июня. Сотрудники ДПС на служебном автомобиле преследовали мотоциклиста. В итоге их машину занесло на дороге, и она попала в кювет. Один инспектор погиб, второй попал в больницу.

БРАКОНЬЕРУ ДАЛИ БОЛЬШЕ 24 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Новосибирские браконьеры выловили рачков артемии на 5 миллионов — и за это отправились за решетку. Одному из подельников дали внушительный срок — 24,5 года лишения свободы. Но дело, конечно, не только в рачках, ведь мужчина до незаконной ловли успел совершить убийство.

В ГАРАЖЕ НАШЛИ МЕРТВОГО ПЕНСИОНЕРА

Тело 73-летнего пенсионера нашли в гараже в Заельцовском районе. Предсмертной записки при нем не было. Известно, что у пожилого мужчины было хроническое заболевание. Сейчас в деле разбираются следователи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.