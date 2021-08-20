Двойка поедет от Затона до вокзала

Теперь горожане смогут без проблем уехать с Затона на левый берег. Фото: Дарья МУЛОВА

Труднодоступный микрорайон Затон, который находится на левом берегу Новосибирска, с правым берегом свяжет новая маршрутка №2. Обновленный маршрут удалось открыть при поддержке депутатов.

С ПЕРЕСАДКАМИ БЫСТРО НЕ УЕДЕШЬ

Микрорайон Затон не считается сильно удаленным от центра города, но уехать оттуда на общественном транспорте на работу, в больницу и по делам настоящая проблема. Местные жители стараются ездить на личных автомобилях. У кого авто нет, вынуждены иногда по 40 минут и в жару, и в холод ждать на остановке единственный автобус № 16. Но и на нем напрямую на правый берег не уедешь. Этот автобус идет через площадь Маркса до Областной больницы, поэтому жители вынуждены выходить раньше в районе Димитровского моста на Лесоперевалке и пересаживаться на автобусы до правого берега.

- С транспортом у нас ситуация не простая. До правого берега, где многие работают добираться неудобно. Особенно зимой в морозы, или осенью и весной в слякоть. Нужно выходить на остановке «Ясный берег» и ждать автобуса. Но сейчас из-за пробок на площади Труда автобусы приходят с опозданием. Знаю многих женщин, которые уволились с работы, потому что ездить неудобно и дорога отнимает много времени, не остается сил на детей и семью. Некоторые нашли работу в Затоне, но не все, - поделилась местная жительница Галина Солодущенко.

Проблема с транспортом стала осложняться тем, что в Затоне активно возводят новые жилые комплексы с высотными домами и скоро жителей здесь станет гораздо больше. Но как им выезжать за пределы микрорайон не понятно. Поэтому здесь нужно развивать общественный транспорт.

ТЕСТОВЫЙ МАРШРУТ ВЫШЕЛ НА ЛИНИЮ

Взялись за решение проблемы с недостатком автобусов и решили помочь исправить ситуацию с маршрутом депутаты Виктор Игнатов и Александр Савельев. Но долгое время не удавалось найти перевозчика, который согласиться возить из Затона на правый берег.

- Мы начали заниматься этой проблемой еще в прошлом году. И только сейчас, при поддержке депутата Государственной Думы РФ Виктора Игнатова удалось добиться запуска маршрута. До этого прошло несколько конкурсов, которые не состоялись, потому что схема маршрута считается не совсем рентабельной. Но сейчас ситуация меняется, скоро жителей в Затоне будет в разы больше, недавно сдался очередной дом в новом жилом комплексе и строятся еще высотки. Уверен, маршрут №2 будет очень востребован, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Александр Савельев.

Александр Савельев. Фото: предоставлено Советом депутатов города Новосибирска.

Пока на линию по новому направлению из Затона вышли три маршрутки. Они в хорошем техническом состоянии, комфортные с мягкими сиденьями. Но пока работают в тестовом режиме. Власти, депутаты и перевозчик около месяца будут смотреть на их заполняемость. Если будет спрос, то количество маршруток на линии постепенно увеличится. Перевозчик обещает, что интервалы между рейсами будут небольшие, поскольку сам маршрут довольно короткий от Затона до вокзала «Новосибирск-Главный».

- Мы услышали просьбу местных жителей. Ведь им действительно неудобно добираться с пересадками на правый берег. Многие вынуждены были ехать до метро на площади Маркса – это долго и за проезд получается двойная оплата. Кстати, стоимость проезда на новом маршруте вполне демократичная – 25 рублей. Главное, мы добились, чтобы торги состоялись, на новый маршрут пришёл перевозчик, - рассказал депутат Государственной Думы Виктор Игнатов.

Если маршрут окажется востребованным, то его, возможно, изменят. Сейчас обсуждается вариант проезда автобусов через Лесоперевалку, чтобы забирать людей из микрорайона «Ясный берег».

- Мы очень рады, что появился маршрут до правого берега, спасибо депутатам. Надеемся, что он станет постоянным. Потому, что не всегда у нас есть время ехать с пересадками и порой приходится вызывать такси, чтобы уехать в центр. Для нас пенсионеров цена за поездку высокая, около 400 рублей в одну сторону. Но когда срочно нужно, особенно в больницу, приходится платить, - поделилась пенсионерка жительница Затона Роза Валяева.