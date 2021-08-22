Последние новости Новосибирска на 21 августа 2021 года: сибиряк разбился накануне дня рождения, пышка сняла откровенное видео

Красотки станцевали у Эрмитажа.Фото: majestyprod.ru.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 августа 2021 года:обо всех самых важных событиях в регине читайте в нашем материале.

СИБИРЯК РАЗБИЛСЯ В ДТП НАКАНУНЕ СВОЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Стали известны подробности страшной аварии под Новосибирском, унесшей жизни 4 человек под Новосибирском. Все погибшие были сотрудниками новосибирского аэропорта, у одного из парней 21 августа должен был быть день рождения.

НОВИНКИ ДЛЯ АРМИИ

Вместо гранаты – компьютерная мышка, а вместо оптического прицела – окуляр микроскопа. Так вооружаются новые российские войска – научные роты. А еще военным помогают роботы и умная рука.

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ СНЕЖИНОЙ

21 августа - годовщина со дня смерти Татьяны Снежиной. 26 лет назад певица и поэтесса попала вместе со своим женихом в аварию, спасти их не удалось.

КОНДУТОР ОСТАНОВИЛА АВТОБУС ИЗ-ЗА ПАССАЖИРА БЕЗ МАСКИ

Так женщина решила проучить нерадивого парня, который в салоне автобуса стянул маску на подбородок. Но вот другие пассажиры были не в восторге.

ПЫШКА СТАНЦЕВАЛА У ЭРМИТАЖА

Модель plus size из Новосибирска Светлана Ермакова считает, что вес – не помеха для танца. Она сняла чувственное видео в нижнем белье у Эрмитажа. Чтобы никого не смущать, съемки назначили на 4 утра. Но все-таки от мужчин у красотки отбоя не было.

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