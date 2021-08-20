«Сын просто хотел ее погладить»: собака разорвала губу 6-летнему мальчику под Новосибирском

Пес сидел на цепи и кинулся на мальчика. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП произошло в поселке Быструха Кочковского района, когда шестилетний Ваня* вместе со своим папой был в гостях у соседей.

— У нас дома тоже живет собака, сын постоянно с ней играет, поэтому других псов не боится. Ваня подошел к соседской собаке, которая сидела на цепи, и захотел ее погладить. Та кинулась на него и разорвала губу, — рассказала КП-Новосибирск Мария*, мама мальчика.

Когда отец Вани увидел рану, сразу же отвез ребенка в местную ЦРБ. Там мальчику поставили диагноз — укушенная рана нижней губы. Ее быстро обработали и назначили курс уколов от бешенства.

— Мы сами виноваты, недоглядели немного. Собаки ведь по-разному реагируют на детей. К нам уже и полиция приезжала, мы дали объяснение, — говорит женщина.

По словам матери Вани, претензий они ни к кому не имеют. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и почти забыл об этой истории.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Фиксируйте травмы и сохраняйте чеки на лекарства

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к адвокату Михаилу Спиридонову, чтобы узнать, что стоит делать, если вас укусила собака.

— Для начала нужно обратиться в больницу, зафиксировать повреждения, сохранить чеки, подтверждающие расходы на лечение. Далее подать заявление в полицию, описав ситуацию, при необходимости — пройти судебно-медицинскую экспертизу. Выяснить, кто владелец собаки, направить ему претензию о возмещении расходов, связанных с причинением вреда здоровью, и компенсации морального вреда, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов. — Если владелец собаки откажется добровольно удовлетворить требования, необходимо обращаться в суд с иском о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда.

*Имя ребенка изменено.

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