Последние новости Новосибирска на 20 августа 2021 года: в пожаре погибла женщина, спасая сыновей, детей в летнем лагере морят голодом

Главные новости на 20 августа. Фото: предоставлено Ириной ОРЛОВОЙ/скриншот из видео

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 августа 2021 года: обо всех важных собыытия города ччиай

ШКОЛЬНИКОВДАЛУЮТСЯ НА ПИТАНИЕ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ

Об этой проблеме рассказала мать 16-летнего подростка, который отправился в лагерь по льготной путевке. По словам её сына, в корпусах лагеря очень грязно, бегают насекомые, а из еды — две ложки каши на завтрак и стакан ряженки на ужин. Женщина планирует писать заявление в министерство образования и мэрию, чтобы там разобрались с беспорядком.

СИБИРЯЧКА ПОГИБЛА, СПАСАЯ ПРИЕМНЫХ СЫНОВЕЙ ИЗ ОГНЯ

Трагедия произошла в Сузунском районе. 39-летняя женщина была в доме с приемными сыновьями, племянником и его подругой. Когда ночью начался пожар, она не смогла спастись, но успела вытолкнуть детей в окно. Сейчас они находятся в больнице с ожогами.

В КУЙБЫШЕВЕ ЗАГОРЕЛСЯ СКЛАД ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА

Магазин-склад вспыхнул днем 19 августа. Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались 12 человек. Пожарные боролись с огнем больше трех часов.

ГОДОВАЛЫЙ МАЛЬЧИК ПРОГЛОТИЛ ПРИЩЕПКУ

Годовалый малыш после своего дня рождения попал в больницу. Как только мама отвернулась, он проглотил прищепку, которой крепился к вешалке только что подаренный костюмчик. В итоге маме с ребенком пришлось срочно ехать к врачам.

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