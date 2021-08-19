АО «РЭС» напоминает о необходимости соблюдения правил в охранных зонах электросетей

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

И дело не только в колоссальном ущербе, наносимом имуществу предприятия. Порыв либо механические повреждения линий электропередачи приводят к массовым аварийным отключениям потребителей, в том числе социально значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. Кроме того, создается реальная угроза жизни и здоровью людей, осуществляющих несанкционированные работы.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

К сожалению, в текущем году количество отключений электроснабжения по вине производителей работ продолжает увеличиваться. Летний строительный сезон - самая горячая пора для энергетиков. Специалистам АО «РЭС» приходится с завидной регулярностью устранять последствия беспечного, а порой и халатного поведения вблизи ЛЭП. Причины, как правило, одни и те же: незаконные вырубки древесины и несанкционированные работы (строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и прочие) с применением различных видов техники в охранных зонах ЛЭП, а также различные воздействия механизмами, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях.

Так, 5 июля из-за несанкционированной вырубки в Доволенском районе Новосибирской области остались без электричества 3 населенных пункта. Нерадивые рубщики леса повалили на провода воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ огромное дерево, что и привело к аварийному отключению. Ровно час понадобился бригаде Доволенского РЭС филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети», чтобы осмотреть 12 километров трассы ЛЭП, обнаружить место повреждения и устранить последствия аварии. Естественно, самих лесорубов и след простыл, но у энергетиков давно отработаны алгоритмы взаимодействия с правоохранительными органами в части поиска нарушителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Еще ряд инцидентов произошел по вине незадачливых водителей автотранспорта. В конце июля подобный случай был зафиксирован специалистами Бердского РЭС филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети». Грузовик после столкновения с другим автомобилем врезался в опору ВЛ 0,4 кВ и сбил ее. К счастью, перерыва в электроснабжении не произошло, так как эта опора не была частью действующей линии электропередачи.

2 августа 2021 года в Кольцово еще один грузовой автомобиль при развороте зацепил опору ЛЭП, из-за чего полностью отключилось электричество в одном из дачных обществ. Оперативно-выездная бригада Первомайского РЭС филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» оперативно прибыла на место аварии и буквально за 30 минут восстановила электроснабжение потребителей. По факту повреждения опоры ЛЭП энергетиками было подано заявление в полицию. Но ведь происшествие могло не ограничиться только кратковременным сбоем электроснабжения дачного общества и материальным ущербом, причиненным АО «РЭС» невнимательным водителем грузовика. Касание проводов воздушной линии электропередачи 10 кВ смертельно опасно, и неаккуратный разворот на грузовом автомобиле мог бы закончиться трагедией.

Помимо перечисленных случаев, в августе также произошли аварийные отключения вследствие несанкционированных разрытий в охранных зонах кабельных линий электропередачи.

Так, 9 августа в городе Оби при разработке траншеи трактор зацепил и порвал кабельную линию 10 кВ. В результате обесточенными оказались социально значимые объекты (медицинское учреждение, школа, детский сад и пожарная часть), а также около 10 тысяч жителей города. Однако благодаря слаженным действиям персонала Обского РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» уже через 2 часа электроснабжение потребителей было полностью восстановлено.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Совсем недавно, 14 августа, невнимательный экскаваторщик оставил без электричества жителей села Барышево в Новосибирском районе Новосибирской области. Персоналу Первомайского РЭС, оперативно прибывшему на место, пришлось обследовать линию при помощи специального прибора для обнаружения конкретного места повреждения. При этом энергетики запитали потребителей по резервной схеме, а кабельная линия подлежит дорогостоящему ремонту. По факту происшествия также подано заявление в органы правопорядка.

АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание, что в соответствии с постановлением Правительства от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в пределах охранных зон юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон объектов заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Не стоит забывать и о том, что виновники подобных аварийных ситуаций обязательно понесут наказание. Лица, осуществляющие несогласованные работы в охранных зонах, обязаны возместить ущерб, причиненный вследствие повреждения объектов электросетевого хозяйства.