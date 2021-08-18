Последние новости Новосибирска на 19 августа 2021 года: 11-летний школьник жестоко избил девочку, женщина подралась с подростком в очереди на вакцинацию

За последний день между сибиряками было много конфликтов. Фото: Дмитрий Кабанов / из личного архива героев / Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 августа 2021 года: публикуем подборку самых важных событий за последний день.

11-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ДЕРДИТ В СТРАХЕ ДВОР МНОГОЭТАЖКИ

От юного хулигана, живущего на улице Бориса Богаткова, сильно достается соседским девочкам: он то разобьет камнем им лицо, то оттаскает за волосы, то и вовсе пообещает придушить. Но родители школьника ничего с ним не делают, как и полиция. Ситуация накалилась настолько, что мама одной из пострадавших школьниц грозит устроить обидчику дочери самосуд, если полиция будет бездействовать.

МОЛОДАЯ МАТЬ И ПОДРОСТКИ ПОДРАЛИСЬ В КОРИДОРЕ БОЛЬНИЦЫ

Драка случилась в очереди на вакцинацию. По словам родителей двух подростков 14 и 19 лет, на их детей напала 25-летняя женщина с ребенком, которая прошла в кабинет без очереди, а в ответ на возмущения мальчиков кинулась царапать им лицо. Дело дошло до полиции.

СИБИРЯК ПОДЖЕГ 7 ДАЧНЫХ ДОМОВ

Поджигатель орудует в дачном СНТ «Юность» под Новосибирском и без разбора палит постройки местных жителей. А сибиряки, лишившиеся домов, хотят обращаться в прокуратуру, ведь от правоохранителей никаких действий дождаться не могут.

В МОСКВЕ УСТАНОВИЛИ КАМЕРЫ ОТ НОВОСИБИРСКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ, ВЫЧИСЛЯЮЩИЕ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом появились в московском парке развлечений «Сказка». Умные устройства отслеживают состояние здоровья посетителей и работников парка и проверяют наличия у каждого защитной маски.

СИБИРЯЧКА ВЫРАСТИЛА ОГРОМНЫЙ ПОМИДОР

Овощ-гигант появился в теплице новосибирского юриста Инессы Рябининой. Помидор весом больше 1,2 килограммов рос несколько месяцев. Женщина рассказала, как ей это удалось.

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