Сибирь vs Юг: подведены итоги онлайн-турнира «Ростелекома»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В онлайн-турнире приняли участие игроки из Краснодара, Ростова, Новосибирска, Томска и других городов.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Команды по три человека были сформированы из числа победителей и призеров прошлых турниров «Ростелекома». На этот раз к ним присоединились и популярные танковые блогеры Анатолий «TheAnatolich» Бараков, Владислав «__NIDIN__» Федоров, Никита «Shotnik» Пахомов, Иван «BEOWULF422» Яворский, Михаил «Билли» Опрышко и Виктор «TaHkucm_AC» Харламов, которые выступили в качестве играющих тренеров. Комментировал бои и вел основную трансляцию поединков на своем канале известный стример и комментатор танковых ивентов Артем «IIomudop_MSK» Кузнецов.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

За Юг сражалась команда ULTRA из Дагестана, «Псевдо» из Ростова-на-Дону и краснодарский RELAX. Соперниками южан выступили боевые экипажи «Печенеги» и GJ из Новосибирска, а также взвод Winx, в котором играют танкисты из Новосибирска и Томска. Между командами Сибири и Юга состоялось девять матчей по три боя. Все участники показали высокий уровень игры. Сибиряки держались достойно, в первом и втором туре демонстрировали лучший результат. Первое место завоевала команда RELAX из Краснодара. Победители получили призы «Ростелекома» и игровое золото Wargaming.

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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Более подробную информацию об итогах турнира можно посмотреть в группе мероприятия.

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